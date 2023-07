Ecco i pullman low cost Flixbus sbarca in città

Flixbus arriva ad Arezzo. La società tedesca di autobus extra-urbani che effettua servizi di trasporto a basso costo in tutta Europa, da questa estate attiva i collegamenti con Arezzo, oltre che con l’aeroporto di Pisa e con Chianciano Terme, coerentemente con l’attenzione riservata dall’operatore ai piccoli centri italiani e con la volontà di promuoverne il patrimonio locale. Dal lancio nel 2013 Flixbus ha trasformato il viaggio in autobus in un’esperienza nuova. L’estensione nasce infatti dalla volontà di incrementare sempre di più l’accessibilità al territorio con soluzioni collettive alternative all’auto privata, con la possibilità di valorizzare il patrimonio storico-culturale, paesaggistico e gastronomico locale anche su scala internazionale grazie alle molte interconnessioni possibili nella rete di Flixbus, attualmente estesa a 41 Paesi in tutto il mondo.

"Crediamo in una nuova idea di viaggio, fondata sull’attenzione agli aspetti ambientali e capace di esaltare le ricchezze e la varietà del territorio. Potenziando i servizi di mobilità collettiva nelle aree di maggiore richiamo per il turismo, soprattutto quelle difficilmente raggiungibili senza ricorrere all’auto, vogliamo contribuire all’affermazione di questo nuovo approccio virtuoso al viaggio e alla vacanza", ha spiegato Andrea Incondi (nel tondo a sinistra), managing director di Flixbus Italia.