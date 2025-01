Ecco i due nuovi agenti in servizio al Commissariato di Montevarchi

Arezzo, 27 gennaio 2025 – Sono due uomini di 34 e 29 anni, residenti in comuni del Valdarno aretino, e che hanno già ben figurato nelle pregresse esperienze professionali in Polizia. Da oggi sono in servizio al Commissariato di Polizia di Montevarchi e il loro apporto sarà prezioso soprattutto per l’attività di controllo del territorio. I due nuovi agenti sono stati assegnati alla sede di viale Diaz su disposizione del Questore di Arezzo, Dott.ssa Maria Luisa Di Lorenzo nell’ambito di una più ampia rimodulazione degli organici degli uffici e reparti sul territorio aretino.

"L’assegnazione - ha spiegato la Questura - testimonia anche l’attenzione del Dipartimento della P.S. e delle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza – Prefetto e Questore – nei confronti dei rappresentanti istituzionali delle comunità locali e dei referenti delle categorie produttive, da tempo impegnati in un’opera di sensibilizzazione ai fini dell’implementazione degli organici dei presidi delle Forze dell’Ordine presenti nel Valdarno aretino".