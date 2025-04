“Eccellenze Italiane”: la maestria di Graziella e Braccialini ha incontrato Mazda

Arezzo, 8 aprile 2025 – Un incontro tra Italia e Giappone all’insegna della creatività artigianale. La concessionaria Motorauto di Arezzo è stata tappa del progetto “Eccellenze Italiane” che, promosso a livello nazionale da Mazda Italia, sta vivendo un tour tra città di tutta Italia finalizzato a valorizzare le creazioni delle migliori aziende manifatturiere della penisola.

L’evento aretino ha visto per protagoniste Graziella e Braccialini che, per l’occasione, hanno realizzato una parure di gioielli e una borsa dedicati esclusivamente alla casa automobilistica giapponese, andando così a creare un ideale collegamento tra il “Crafted in Japan” e il “Made in Italy”.

«Le nostre aziende - ha spiegato Eleonora Gori, responsabile commerciale di Graziella e Braccialini, - condividono con Mazda molti valori: l’attenzione per la qualità, la cura del dettaglio, la ricerca e l’innovazione tecnologica. Siamo dunque orgogliosi di essere stati selezionati per rappresentare il nostro territorio e per portare il nostro contribuito al progetto “Eccellenze Italiane”».

Il progetto ha trovato espressione in una serata esclusiva che, introdotta da Roberto Pietrantonio e da Massimo Fabrizi (rispettivamente managing director di Mazda Italia e amministratore delegato di Motorauto), ha visto il proprio cuore nella presentazione dei manufatti originali creati da Graziella e Braccialini per esprimere la maestria artigianale locale, in una perfetta sintesi tra estetica, funzionalità, sostenibilità e avanguardia tecnologica.

Il Centro Creativo dell’azienda orafa aretina ha infatti progettato e dato vita a una parure ispirata a una collezione storica di gioielli che è stata reinterpretata e attualizzata con l’Artisan Red, uno dei colori maggiormente iconici di Mazda.

Una borsa in pelle a tracolla dedicata al modello automobilistico Cosmo Sport degli anni ‘60 è stata invece creata dal team tecnico di Braccialini guidato dal direttore artistico Simone Barsi, con un ideale viaggio indietro nel tempo che è stato reso ancor più realistico da dettagli personalizzati con accessori quali chiavi o cinture.

La serata è stata ulteriormente arricchita dall’allestimento di un’area espositiva dove i presenti hanno potuto ammirare alcune delle creazioni più simboliche delle due aziende coinvolte, tra cui la nuova linea di gioielli superleggeri in oro realizzati con la tecnologia brevettata Graziella Air.

L’evento ha visto anche la partecipazione di Tommaso Inghirami, coordinatore del Gruppo Giovani dell’Associazione Marchi Storici d’Italia e titolare dell’omonima azienda che ha promosso con Mazda Italia il percorso di “Eccellenze Italiane”.

«Ogni nostra creazione di gioielli in oro o di borse - ha aggiunto Gori, - nasce da uno studio approfondito e da una costante ricerca, esprimendo una storia di passione e innovazione.

Ringraziamo Mazda Italia che, insieme a Inghirami Company, ha dato vita a questo progetto che è un vero e proprio inno alla maestria artigianale tipicamente italiana, rinnovando un impegno condiviso nella valorizzazione del ben-fatto, della qualità, della manualità e della creatività».