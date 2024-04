È sempre emergenza lupi. L’incontro con gli esperti

"Emergenza lupo, le verità da sapere". È il titolo del convegno che si terrà questa sera, alle 20,45, al teatro comunale di Laterina. L’evento è organizzato dal comitato Emergenza lupo – Arezzo, con il patrocinio del Comune di Laterina Pergine Valdarno ed ospiterà relatori che rappresenteranno lo stato dell’arte sulla presenza del lupo nel territorio italiano, in particolare in Toscana, regione con una densità altissima di questi animali. Il cuore del dibattito verterà sulla percezione del lupo come minaccia o risorsa. "L’immagine romantica del lupo come simbolo di selvatichezza e libertà - spiegano gli organizzatori - ha ceduto il passo alla realtà dei danni causati agli allevamenti, alla biodiversità e alla sicurezza delle persone. La Toscana, con la sua ricchezza di risorse naturali e la sua complessa rete di ecosistemi, è diventata un campo di battaglia per coloro che difendono la conservazione della fauna selvatica e per coloro che cercano di proteggere le loro attività agricole e pastorali". Un confronto tra due prospettive che spesso genera tensioni e conflitti. Da un lato le associazioni animaliste, dall’altro quelle degli allevatori di bestiame. È stata scelta Laterina come sede del convegno perché, secondo il comitato, il Comune "ha giocato un ruolo fondamentale nell’appoggiare attivamente Emergenza lupo - Arezzo, dimostrando un impegno concreto nel fornire un’informazione imparziale e non convenzionale sulla questione". All’iniziativa interverranno Michele Corti, presidente di Tutela Rurale e Ruralpini, Spartaco Gippoliti, conservazionista e zoologo dell’Associazione Italiana Wilderness, Veronica Ambrosino, storica, Iacopo Piantini, vicepresidente Enelcaccia Nazionale e Matteo Contena, l’allevatore che per protesta aveva scaricato una pecora sbranata da un lupo in piazza Guido Monaco ad Arezzo. Ad introdurre ci penserà Alberto Ricci, assessore all’agricoltura. Nel corso dell’incontro verrà presentato il libro di Gaetano Riviello e Iacopo Nappini "Lupi e Pastori - Una storia diversa".