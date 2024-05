Sbandieratori e musici città di Bibbiena: inaugurata la nuova sede

Arezzo, 6 maggio 2024 – Lo scorso 4 maggio è stata inaugurata la nuova sede dell’associazione Sbandieratori e Musici Città di Bibbiena che si trova nel contesto del giardino di Palazzo Niccolini, all’uscita delle scale mobili.

Si tratta di uno spazio che il Comune ha ricavato in un contesto di pregio anche a seguito dei lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione di Palazzo Niccolini, sede del Comune stesso.

Marco Matini, il nuovo Presidente dell’Associazione ha commentato: “Un evento importante per noi perché in qualche modo sancisce un passaggio storico dalla vecchia sede nella quale non potevamo più stare, a un contesto completamente nuovo di grande centralità e bellezza. Il comune ha ristrutturato questo spazio di oltre 100 metri quadrati che ci servirà per ritrovarsi come sbandieratori ma anche per ospitare altre realtà che collaborano con noi.

La cosa straordinaria è che, oltre alla parte interna della sede, potremo utilizzare tutto il suggestivo e spazioso abbiamo giardino di Palazzo Niccolini per allenarci e soprattutto insegnare l’arte della bandiera ai più piccoli”. All’inaugurazione era presente anche Alberto Angeli, Presidente della Lega Italiana Sbandieratori di cui l’associazione bibbienese fa parte da tanto tempo.

Alberto Angeli commenta: “Volevamo portare la nostra testimonianza in questa giornata di grande valore per l’associazione Sbandieratori di Bibbiena. Avere una sede così bella e centrale nella vita di una comunità è fondamentale, sia per gli associati, sia per il passaggio generazionale”.

La giornata si è aperta con lo spettacolo dei piccoli sbandieratori che hanno mostrato, in Piazza Grande, il loro talento nel maneggiare l’insegna davanti a tanti cittadini e all’affetto delle loro famiglie e dei loro allenatori, compreso Giampiero Polverini, storico presidente dell’associazione che ora si occupa della formazione dei giovani.