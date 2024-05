Senzatetto picchiato tra le coperte. Paura a Campo di Marte: blitz di notte

Era avvolto in una coperta, per scaldarsi dalla solitudine e da una vita che mette spalle al muro. Dormiva, a mezzanotte, rannicchiato sulla grata di un supermercato, nella zona di Campo di Marte. La "terra di mezzo" dei senzatetto che spesso incrocia quella degli spacciatori di morte al mercato della droga. La "terra di mezzo" di chi prova a sopravvivere e si accontenta di un angolo "sicuro" per riposare con le poche cose che riesce a trattenere: qualche maglione, buste dove riporre la solitudine. Ma nella notte tra sabato e domenica ha rischiato grosso: perchè c’è chi si è scagliato contro di lui è lo ha picchiato. Poi si è allontanato lasciando l’uomo dolorante riverso a terra. Sono stati gli specialisti del soccorso a prestargli le prime cure e ad accertarsi che non avesse riportato ferite gravi. I volontari della Croce Bianca hanno fatto le ore piccole, muovendosi tra Campo di Marte per l’aggressione al clochard e piazza della Badia (poco più tardi, intorno alle 2) per l’aggressione a un giovane in un locale e al titolare intervenuto per difendere i suoi clienti. Una notte nella quale le sirene hanno risuonato nel quadrilatero del centro, troppo spesso teatro di episodi di violenza.

Sull’aggressione al senzatetto, indagano gli agenti della Questura dopo il sopralluogo a caccia di elementi utili a dare un volto e un nome all’autore del gesto. Non è chiara la dinamica e neppure il movente, le verifiche dei poliziotti dovranno stabilire se si sia trattato di una lite tra clochard, o se invece l’uomo sia finito nel mirino di qualche malintenzionato. Dagli ambienti investigativi filtra anche l’ipotesi che rimanda a una discussione, poi degenerata, con qualche residente della zona.

Ma è ancora tutto avvolto nella nebbia di un’azione condotta nel cuore della notte e contro una persona che stava dormendo. L’uomo, soccorso dai volontari della Croce Bianca, ha riportato contusioni all’addome e una ferita all’orecchio. È stato medicato in ospedale e dimesso.

Accade anche questo nella notte "malata" dei violenti che scambiano il fine settimana per il set di un film. Horror.

Lucia Bigozzi