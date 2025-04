È morto Ridolfi consigliere e capo Proloco

La comunità e l’amministrazione di Chiusi della Verna piangono la scomparsa del consigliere comunale Pasquale Ridolfi. Una perdita che ha colpito soprattutto la frazione di Dama dove l’uomo viveva e dove era impegnato attivamente come presidente della locale Pro Loco con cui è stato promotore di molteplici iniziative aggregative, culturali e sociali. Ridolfi è stato un vero e proprio punto di riferimento per questo piccolo paese casentinese, con uno spirito di servizio che ha trovato ulteriore concretizzazione nella scelta di candidarsi al consiglio comunale di Chiusi della Verna con una doppia elezione nel 2019 e nel 2024. Ha ricoperto negli ultimi sei anni il ruolo di consigliere di maggioranza al fianco del sindaco Giampaolo Tellini con cui si è speso per rappresentare le istanze degli abitanti. L’amministrazione rivolge la propria vicinanza all’intera famiglia, a partire dalla moglie Leonida, dai figli Silvia, Carlo e Sara, dalle nipoti e dai due fratelli. L’intenzione del Comune di Chiusi della Verna è di organizzare alcune iniziative per mantenere vivo il suo ricordo e per veicolare il suo esempio. "Con profonda commozione viviamo la prematura scomparsa del nostro consigliere comunale - dice il sindaco Tellini - Bontà d’animo, laboriosità e cordialità sono stati i tratti conduttori dell’impegno di Pasquale che non si è risparmiato mai per niente e per nessuno, per gli amici e per i conoscenti, per i residenti e per i turisti in visita al territorio, lasciando a ognuno di loro qualcosa di speciale. Il suo maggior interesse è stato il bene degli abitanti di Chiusi della Verna e di Dama, che ha ben rappresentato tra i banchi del consiglio comunale. Sarà difficile ora vedere il suo posto vuoto e non poter far affidamento su di lui. Un esempio per i nostri giovani".

S.F.