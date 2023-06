È la notte di Tananai In seimila al concerto con l’incognita pioggia e il sogno Jovanotti

di Laura Lucente

Tananai e Jovanotti sullo stesso palco questa sera? Tutto è possibile. Resta sulla carta al momento solo ipotesi, ma vedere i due duettare per qualche canzone insieme potrebbe tramutarsi in realtà. L’occasione d’altronde è davvero ghiotta. L’astro nascente milanese Tananai, al secolo Alberto Cotta Ramusino, aprirà il suo tour estivo proprio nella Cortona del Jova nazionale. "Non so se sarà possibile un duetto per questa occasione, ma sicuramente gli scriverò, ci sentiamo spesso", aveva ammesso nei giorni scorsi attraverso le colonne de La Nazione proprio Tananai. E la speranza degli oltre 6 mila fan che accoreranno stasera allo stadio Santi Tiezzi si fa sempre più concreta.

Quello che è certo è che la città attende da settimane questo evento. È dal 2006 che lo stadio cortonese non ospita eventi musicali. L’ultimo in ordine di tempo fu una serata con I Nomadi che si esibirono per raccogliere fondi per l’associazione Amici di Vada. Intanto si stanno facendo tutti gli scongiuri del caso affinché le previsioni meteo migliorino. Giove Pluvio, infatti, sta dando dei grattacapi non da poco agli organizzatori del tour e dell’evento Cortona Comics nel quale il concerto è inserito. Sono infatti previsti temporali anche importanti, La speranza è che restino latenti. In caso di impossibilità a svolgere il concerto l’estrema ratio potrebbe essere quella di spostare la serata musicale a sabato. Come detto, però, si tratta di una possibilità estrema. Il concerto è già sold out da giorni. Ben 6 mila le persone attese. Tananai promette uno spettacolo coinvolgente "Ci saranno momenti diversi – ha raccontato ancora a La Nazione - alcuni in cui si ballerà, altri in cui ci si abbraccerà, momenti più intimi e altri di festa. Di sicuro, oltre ai pezzi dell’album Rave, Eclissi, canterò qualcosa del vecchio Ep Piccoli boati; alternerò canzoni dance e ballatone strappalacrime: caldo e freddo, freddo e caldo. Sto già assaporando il momento in cui intonerò Tango e Abissale dal vivo insieme al pubblico".

Il concerto è organizzato in collaborazione con Mengo Music Fest di Arezzo, We ar srl e Agenzia Whodo che hanno affiancato la Cortona Sviluppo organizzatrice del Cortona Comics. Gli organizzatori chiedono a coloro che non hanno un biglietto nominale, di evitare di avvicinarsi alla zona del concerto. Raggiungere lo stadio sarà possibile grazie alle navette gratuite che partiranno dall’area di sosta del supermercato Conad di Camucia o dalla zona della piscina comunale, dove verrà aumentata la capienza dei posti auto, grazie alla disponibilità dei terreni adiacenti. La navetta gratuita sarà attiva per l’andata dalle ore 17, orario di apertura degli spettacoli, fino alle 21. Mentre effettuerà servizio di rientro dalla mezzanotte fino alle ore 2. Previsti anche dei percorsi pedonali: dalla stazione ferroviaria di Camucia, oppure passando da via di Murata, fino a via Scotoni che sarà chiusa al traffico per consentire gli spostamenti del pubblico e dei mezzi di emergenza.