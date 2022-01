Arezzo, 12 gennaio 2022 - E' in quarantena ma prende la macchina, dalla Lombardia si sposta in Valdarno e va a trovare i parenti. E i carabinieri lo hanno denunciato per violazione delle regole di sicurezza legate al Covid.

Ieri i carabinieri di Cortona hanno denunciato un cittadino italiano residente in Lombardia che si era arbitrariamente spostato da casa sua ad una citta’ del valdarno aretino per andare a trovare dei parenti che, saputo della positivita’ del congiunto, noin gli hanno impedito di entrare.

Qui ha accusato un malore ed è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato all’ospedale di Camucia: qui naturalmente è venuta a galla la sua positivita’ (anche se da lui non dichiarata) e quimndi avsisati i carabinieri.

Sempre ieri nel corso di un controllo ad un bar è saltao fuori che il titolare non era in possesso del prescritto green pass rafforzato: da quyi la multa di 400 euro e la comunicazione al Preefettoi: se l'esercente non regolarizzera’ la sua posizione, verra’ disposta la chiusura del locale.