È in arrivo lo "psicologo on the road"

SAN GIOVANNI

E lo psicologo diventò itinerante. Dal prossimo marzo si presenterà a San Giovanni Valdarno con un camper e le sue consulenze saranno completamente gratuite. Prende corpo anche nella città di Masaccio il progetto sperimentale dello Studio Psiche di Firenze "Psicologo on the road", unico nel suo genere in Italia e che ha l’obiettivo di fornire a tutti i cittadini la possibilità di avvalersi del sostegno di un professionista, normalizzando così l’accesso ad un servizio troppo spesso etichettato con stereotipi fuori luogo. Fortemente voluto dall’amministrazione comunale, il progetto nel giugno scorso era approdato nel centro valdarnese per un’anteprima che aveva riscosso consensi. Da qui la scelta degli amministratori di trasformarlo in un servizio stabile che sarà attivo a partire da lunedì 4 marzo con 3 tappe settimanali per un totale di 216 incontri. La presentazione ufficiale alla cittadinanza è in programma sabato 20 gennaio dalle 10 quando il camper di supporto psicologico sosterà in piazza Cavour per fornire informazioni e prendere i primi appuntamenti. "Psicologo on the Road", grazie alle sue caratteristiche di flessibilità e inclusività, è rivolto a persone di ogni età e si concretizza attraverso l’utilizzo di uno studio mobile attrezzato ad hoc e raggiungibile facilmente.

Si fermerà infatti in piazza Casprini, fra il polo sportivo e le scuole. Chi aderirà all’iniziativa potrà fruire di un colloquio di circa 30 minuti con uno psicologo o psicoterapeuta, in un ambiente simile a quello che si crea nello studio professionale. E’ previsto un massimo di 5 sedute che, se saranno ritenute insufficienti, potranno proseguire in percorsi specifici nell’ambito del territorio.