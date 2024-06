È il giorno del Carnevale estivo. Giochi, musica e gastronomia. Il centro storico fa le ore piccole

E’ ancora festa a Foiano della Chiana. Stasera torna il Carnevale estivo: non ci saranno i carri ma sono tante le iniziative e il divertimento è assicurato. A dire il vero si è già iniziato ieri sera con la cena dei mille e lo Shine on Glitter Summer Party davanti ai cantieri, proprio quelli dai quali la prima domenica di carnevale escono i giganti di cartapesta per l’apertura degli uscioni. Una serata di festa e divertimento che ha preso il via all’happy hour ed è poi andata avanti fino alle ore piccole con la musica del Dj Set. "Ormai un momento atteso anche quello dell’edizione estiva che oltre a coinvolgere il pubblico italiano punta anche a far conoscere la nostra manifestazione ai tanti turisti da tutto il mondo che arrivano in Toscana in questo periodo – spiega il Presidente dell’Associazione Carnevale di Foiano, Andrea Capannelli – una organizzazione che, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale richiama anche personaggi di rilievo". Oggi è invece la seconda giornata di festa, questa volta per le vie e nelle piazze del borgo storico.

A partire dal pomeriggio, Foiano si animerà con giochi, musica, street food e spettacoli per grandi e piccini, che terranno compagnia al pubblico fino al concerto con i Dj di Metempsicosi in Piazza Matteotti. Il via dell’evento sarà dalle ore 17:30 alle 20 in Piazza Cavour, con il Torneo di pallavolo e minivolley, in collaborazione con Pallavolo Foiano. Sempre dalle 17:30, in Piazza Mazzini, l’apertura dell’area bambini con i gonfiabili e altri giochi, mentre alle 18:45, in Piazza Matteotti arriva lo Schiuma Party e dalle 19, in Piazza Fra Benedetto, parte la musica dal vivo con Beg4Lust, Joe Kondos e Mobilia. In Corso Vittorio Emanuele dalle 19 apertura dei banchi del Cibo di Strada e nel Loggiato di Piazza Matteotti il maxischermo per la partita Italia – Albania. In piazza Matteotti poi, nel Palco Centrale, si alterneranno vari Dj, primo Paolo Fei, poi il flash mob delle mascherate del Carnevale a cura di Dam Danza che si chiuderà con una speciale coreografia con la danza e il fuoco. Per finire il team di Metempsicosi con i Dj Ricky Le Roy, Joy Kitikonti, 00 Zicky guidati dalla voce di Luca Pechino e dal performer Principe Maurice. Tutto a ingresso gratuito.