Duemila posti in 60 destinazioni nel mondo. Tanti studenti aretini via con Intercultura

E’ già suonata, o sta per suonare, per 18 studenti aretini, la campanella di Intercultura. I ragazzi sono partiti per programmi che variano per la durata, dal bimestrale all’annuale, e spaziano nelle destinazioni, con partenze per Sudamerica, Europa, Usa e Canada, Cina e Thailandia, fino alla Tasmania e il Sudafrica. Il progetto educativo dell’Associazione prevede anche l’arrivo di oltre 600 adolescenti di tutto il mondo ad Arezzo. A inizio settembre sono arrivati qui i primi 3 studenti. Si tratta di Hayden da Hong Kong, Giuliana dall’Argentina e Vera dalla Malesia, accolti da famiglie del Casentino e del Valdarno e inseriti al Liceo Francesco Redi e all’Itis Fermi di Bibbiena. Candidarsi ad accogliere uno studente internazionale è facile sul sito www.intercultura.it/famiglie o contattando direttamente i volontari di Arezzo 3492883279. Quasi 2.000 i posti a disposizione, oltre 1.000 borse di studio, 60 destinazioni in tutto il mondo: sono la proposta di Intercultura per gli studenti delle scuole superiori interessati a trascorrere un periodo di studio all’estero nel 2025-26. Molte le novità che colorano quest’anno la mappa del mondo: i due programmi semestrali negli Usa (con partenza nell’estate 2025 e inizio 2026) che vanno ad affiancarsi al classico programma annuale; la novità della Mongolia per un trimestre; i nuovi programmi semestrali in Brasile e Lituania, quelli trimestrali in Messico e Nuova Zelanda; il corso estivo di lingua di 4 settimane in Cina. I programmi sono rivolti a studenti nati tra il 1 luglio 2007 e il 31 agosto 2010 e consentono di frequentare una scuola locale e vivere con una famiglia. Iscrizioni su www.intercultura.it fino al 10 novembre.

Angela Baldi