Due nuovi Carabinieri in servizio alla caserma di Montevarchi. La soddisfazione del sindaco.

Arezzo, 14 febbraio 2025 – Nei giorni scorsi il comando provinciale dei carabinieri di Arezzo aveva annunciato l'arrivo di nuovi militari da destinare alle varie stazioni della provincia. Due di loro sono stati assegnati alla caserma di Montevarchi e il sindaco Silvia Chiassai Martini ha accolto con soddisfazione questi nuovi ingressi, ringraziando innanzitutto il colonnello provinciale Claudio Rubertà. "Un’ottima notizia per la nostra città – ha detto - Questo è un ulteriore segno tangibile dell’attenzione che il governo rivolge al nostro territorio, dopo l’arrivo di due unità anche alla polizia di stato. Un nuovo cambio di tendenza dopo decenni di carenza cronica dell’organico, sul tema della sicurezza, che rimane una priorità per il nostro Valdarno." "Dopo anni di depotenziamento - ha aggiunto Chiassai - assistiamo finalmente a una controtendenza, frutto della cooperazione tra le istituzioni e le forze dell’ordine, con l’obiettivo di rafforzare il controllo e la presenza sul territorio. Come ho sempre sottolineato, il Valdarno, di cui Montevarchi è sia il centro urbano che l’area industriale più rilevante, è una realtà complessa, con oltre 100mila abitanti, una forte presenza di piccole e medie imprese e una rete infrastrutturale di grande importanza". I

l sindaco si detto certo che i nuovi arrivati si dedicheranno al servizio dei cittadini, come tutti i loro colleghi, dediti a lavorare per migliorare il livello di sicurezza reale e percepita. "Questi sono passi concreti verso la giusta direzione, con l’obiettivo di continuare a rafforzare concretamente la presenza delle Forze dell’Ordine nel nostro territorio”, ha concluso.

Un significativo rafforzamento del presidio di sicurezza è in atto nella provincia di Arezzo, con l’arrivo di 32 nuovi carabinieri, assegnati alle stazioni del Comando Provinciale. Sei o sette di loro saranno in servizio all'interno della compagnia dei carabinieri di San Giovanni Valdarno, che opera in un territorio molto vasto e per giunta complesso. Dopo l'arrivo di due nuovi poliziotti al commissariato di pubblica sicurezza di Montevarchi, si rafforza l'organico anche nelle stazioni valdarnesi dell'Arma. Un'ottima notizia che viene incontro anche alle richieste che erano state avanzate lo scorso mese di novembre al nuovo prefetto di Arezzo dai sindaci e dalle associazioni di categoria. Dei 32 militari in servizio, 17 sono uomini e 15 donne, tutti giovani carabinieri che hanno appena completato il 143° corso di formazione nelle scuole dell’Arma di Velletri, Campobasso, Taranto, Iglesias e Reggio Calabria.