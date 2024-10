Due logopediste dell’Istituto di Agazzi al congresso nazionale AIRIPA

Arezzo, 18 ottobre 2024 – Il contributo di due logopediste dell’Istituto di Agazzi al congresso nazionale dell’AIRIPA - Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento.

L’evento, giunto alla trentaduesima edizione, ha rinnovato un momento di riferimento per il confronto e l’aggiornamento di professionisti dall’Italia e dall’estero sulle più recenti innovazioni nel campo dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento e dei Bisogni Educativi Speciali, andando a condividere buone pratiche, evidenze scientifiche e ricerche per migliorare i trattamenti riabilitativi e terapeutici.

Il congresso ha fatto affidamento anche sulle parole della dottoressa Letizia Ghigi e della dottoressa Mara Martini che hanno condiviso le esperienze in ambito di logopedia sviluppate all’interno del centro per l’età evolutiva Futurabile dell’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionisti di Agazzi.

“Una proposta di intervento logopedico per il potenziamento delle prime abilità numeriche monitorando i fattori emotivi coinvolti nell’apprendimento” è stato il titolo dell’intervento della dottoressa Ghigi che ha condiviso valutazioni ed esiti di un caso clinico su un bambino con fragilità emotive e con tratti ansiosi imputabili alla matematica.

Il trattamento raccontato è stato impostato nella prospettiva di accompagnare il minore verso la consapevolezza delle proprie competenze attraverso l’utilizzo personalizzato di una didattica metacognitiva e di materiale ludico per arrivare a “ingannare” ansie e preoccupazioni percepite di fronte all’apprendimento.

La dottoressa Martini ha invece presentato la relazione “L’apprendimento alimentare nei quadri di alterazione dello sviluppo del bambino” dove ha esplorato le profonde implicazioni dell’alimentazione per la crescita, lo sviluppo e la socializzazione dei minori, con conseguenze anche nell’apprendimento.

L’intervento era orientato a sensibilizzare verso la comprensione dei disturbi alimentari pediatrici, fornendo indicazioni per il loro trattamento con una valutazione multidisciplinare, un intervento precoce intensivo per modificare i comportamenti e affrontare i problemi sottostanti, e un supporto ai caregiver per gestire le sfide correlate.

«La presenza al convegno dell’AIRIPA - commenta la dottoressa Chiara Di Rocco, direttore d’area di Futurabile, - ha confermato il nostro centro tra le realtà all’avanguardia in ambito di percorsi di logopedia orientati a minori con disturbi del linguaggio, della parola, della comunicazione e della deglutizione, intervenendo anche nei disturbi cognitivi connessi quali memoria, ricezione e apprendimento con trattamenti personalizzati e approcci all’avanguardia».