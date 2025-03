Due indagati per la morte di Daniel Canu. Nominato un perito per stabilire la dinamica

Ci sono due indagati per la morte di Daniel Canu, il 57enne vittima dell’incidente mortale di sabato scorso sul raccordo. Sono i due uomini che erano al volante degli altri due mezzi. E per risalire alle eventuali responsabilità penali per i due guidatori la procura di Arezzo oggi alle 9.30 conferirà l’incarico a un perito che dovrà chiarire i contorni dello schianto: un frontale e un tamponamento, insieme.

Il furgoncino di Canu, che viaggiava verso Arezzo, si è scontrato con un mezzo guidato da un 23enne albanese e residente in Casentino che proveniva in senso opposto di marcia. Ma prima sarebbe stato tamponato dal furgone di un ambulante che con la moglie stava andando al mercato di via Giotto.

E ciò significa che adesso l’ipotesi di un’invasione di corsia da parte del giovane, corre pari passo con un altro scenario complementare: l’ambulante avrebbe tamponato il veicolo del 57enne facendolo finire nella corsia opposta dove sarebbe stato travolto dal furgone Renault del giovane.

Il 23enne e il 67enne sarebbero indagati per omicidio stradale. La famiglia Canu ha intanto nominato come difensori gli avvocati Tiberio ed Eugenio Baroni. Per fare chiarezza sulla dinamica dello scontro stamani sarà incaricato il consulente tecnico della pm Julia Maggiore, Emanuele Genovesi, per un accertamento sulla esatta dinamica.

Intanto dopo l’accertamento sulla salma di Canu, la magistratura ha dato il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari della vittima. La famiglia ha deciso di esporla nella camera mortuaria dell’ospedale San Donato e poi ci sarà la cremazione nel tempio crematorio del cimitero monumentale.