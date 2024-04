Due giornate nella storia per i 470 anni dalla Battaglia di Scannagallo

Due giornate immerse nella storia per i 470 anni dalla Battaglia di Scannagallo. Le celebrazioni dell’anniversario troveranno il loro cuore sabato 4 e domenica 5 maggio con un programma ricco di iniziative promosse dall’associazione culturale Scannagallo che permetteranno di rivivere i fatti avvenuti in Valdichiana nel 1554 quando l’esercito fiorentino di Cosimo I de’ Medici, sconfitto l’esercito senese, gettò le basi per la costituzione del Granducato di Toscana. La rievocazione storica vedrà episodi a Foiano della Chiana e Marciano della Chiana, ma il fulcro dell’evento sarà l’accampamento di Pozzo della Chiana con la presenza di gruppi provenienti da tutta la penisola, da Spagna e da Germania che, nel fine settimana, animeranno l’accampamento e permetteranno di immergersi in una realistica ricostruzione tra armi, armature, duelli, tradizioni e gastronomia. Il programma di eventi, a partecipazione gratuita per cittadini di ogni età, sarà aperto alle 15.45 del sabato con la "Camminata nella storia" che proporrà un percorso animato da attori e rievocatori in abito storico con partenza da Foiano della Chiana. L’arrivo sarà al Tempio di Santo Stefano della Vittoria fatto costruire a Pozzo della Chiana da Cosimo I in ricordo del trionfo nella battaglia di Scannagallo dove verranno proposte visite guidate e danze rinascimentali, poi sarà possibile scoprire l’adiacente accampamento storico e cenare allo stand gastronomico. La serata verrà invece scandita, dalle 21, dallo spettacolo degli sbandieratori di Monte San Savino, dalle danze rinascimentali, dalle esibizioni del giullare Messer Lurinetto e dall’assalto al campo a cura delle compagnie militari. Il 5 maggio prenderà il via da Marciano alle 10.30 con la messa in scena dell’assalto al castello e della ritirata franco-senese che coinvolgerà gli spettatori nel seguire i rievocatori in un facile percorso fino a Pozzo della Chiana. Il fulcro della seconda giornata dalle 15 con la rievocazione della Battaglia di Scannagallo.