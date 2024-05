L’Antiquaria sfida il meteo. Alberghi pieni: ponte d’oro

I numeri combattono il tempo. Non quello che vola ma quello metreologico, che da settimane attraversa la città e la provincia rovesciando acqua a catinelle e riportando le temperature indietro, come in un orologio impazzito. Tant’è. Ma i numeri sono più forti del mal-tempo. Perchè da ieri pomeriggio il rito si ripete e promette bene. Negli alberghi le prenotazioni superano l’80 per cento e i turisti sono già in città, molti approfittando del lungo ponte del primo maggio. Le premesse ci sono, dunque, ma oggi e domani l’Antiquaria è alla sua prova del nove. E se il meteo - fattore comunque condizionante per una manifestazione en plein air -, dovrebbe concedere una tregua, in piazza Grande e nelle vie del centro, gli antiquari hanno già allestito i banchi. Nell’edizione di aprile superavano abbondantemente quota duecento (232, per l’esattezza) e l’impressione è che per la Fiera di maggio la tendenza non cambierà. Anche perchè l’Antiquaria che precede l’edizione superstar del compleanno - a giugno - rappresenta una sorta di prova generale. Confermato il percorso espositivo e la novità del vintage di qualità a Sant’Ignazio - magari con un tocco di segnaletica in più che gli organizzatori dell’iniziativa dovrebbero curare, come rivendicavano gli espositori al debutto nella nuova location - ma c’è una piccola variazione da segnalare. In piazza della Libertà le impalcature che "fasciano" la facciata del palazzo comunale (gli esperti rsstaurano alcune parti in pietra dopo il distacco di piccole porzione) costringono a ridurre la "piazza" degli antiquari. Ma la soluzione c’è ed è assicurata dalla disponibilità del vescovo Andrea che ha accolto la richiesta del Comune per il trasferimento nella piazzetta del Vescovado, di alcuni banchi "sfrattati" dalle impalcature.

A maggio l’Antiquaria incrocia altre manifestazioni che richiamano in città visitatori e appassionati di auto d’epoca. è il caso dell’Autogiro d’Italia che domani arriva in città con un centinaio di equipaggi. Destinazione il Prato con le vetture che hanno fatto grande la tradizione automobilistica italiana e internazionale, poi la cena al Minerva e lo start per un tour che tocca cinque regioni e centoventi Comuni. Non solo: perchè saranno protagoniste anche le super car. A loro è dedicato il fine settimana dell’11 maggio, quello d’oro, in tutti i sensi, con l’apertura di Oroarezzo al Palaffari. Una giornata speciale con le super car che sfileranno in parata iin via Roma e via Crispi fino all’incrocio con via Margaritone. E l’asse viario strategico per la viabilità resterà chiuso per alcune ore, prima che il rombo dei super-motori segnali la ripartenza della carovana.

Lucia Bigozzi