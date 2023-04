Doppio evento e il trekking della memoria

CIVITELLA

Due eventi per la Festa della Liberazione firmati dall’associazione Don Chisciotte. Si inizia con la prima iniziativa domenica 23 aprile con il trekking della Memoria. Un’escursione a Civitella in Val di Chiana, un luogo carico di ricordi legati alla Resistenza. Qui verrà organizzata una camminata per 13 km, dal centro storico del comune al piccolo borgo di Cornia e ritorno, che andrà a toccare tre monumenti dedicati all’eccidio del giugno 1944 per mano dei nazi-fascisti. Al termine dell’escursione è prevista anche la visita guidata alla Sala della Memoria.

Il "25 aprile in piazzetta", è il nome della seconda giornata, e si svolgerà invece il giorno della festa della Liberazione, a Castiglion Fiorentino.

Qui spazio alla tradizionale passeggiata fino alla stele dedicata ai Partigiani in Località Senaia e, al ritorno in Piazza dello Stillo dove ci saranno letture a tema e il concerto dei 2 for Seventies. Attivo per l’occasione anche un punto ristoro. La partecipazione a entrambi gli eventi, patrocinati dal comitato Anpi di Arezzo, è libera: è gradita la conferma per il trekking del 23 aprile.