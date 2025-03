Donne e diritti. Scuole in campo per crescere

Generi e generazioni s’incontrano nel nome dei diritti delle donne. E’ l’idea nata dalla Lega Spi di Arezzo con il coordinamento Donne Spi e Cgil, insieme hanno messo a punto un progetto che è stato condiviso con il Liceo Colonna e l’istituto comprensivo Severi di Arezzo. "Relazioni fra generi e generazioni – spiegano Alessandra Nocciolini, responsabile provinciale del Coordinamento Donne, Olga Baldi, responsabile del Coordinamento donne dello Spi di Arezzo e Angiolo Gabrielli, segretario della Lega Spi - è un progetto che abbiamo proposto alle scuole. Uno degli obiettivi del sindacato pensionati è quello di aprire o riaprire il dialogo fra generazioni, le persone diversamente giovani e gli studenti e le studentesse che rappresentano il futuro. Il dialogo basato sulle relazioni fra persone cittadine e cittadini. Nel mese di marzo si terranno, quindi, 4 momenti in 2 distinti istituti scolastici nei quali i giovani saranno coinvolti in Philotelling e 1001 nota". L’appuntamento con Philotelling è in programma per il 7 marzo: "Storie di donne, donne di Storia", filosofia a racconti sul tema del femminile di e con Silvia Martini e Marco Montanari. Performance interattiva e laboratoriale con studenti e studentesse del Liceo Vittoria Colonna Arezzo. Quello con "1001 nota" il 28 marzo: performance di musica dal vivo e narrazione con Silvia Martini, voce narrante e Marna Fumarola, strumenti. Musica dal vivo e letture sulle discriminazioni e sulla normalità. L’appuntamento sarà con gli studenti e le studentesse dell’Istituto comprensivo Francesco Severi Arezzo. Il philotelling è una modalità di lezione/spettacolo che intreccia storie, racconti, immagini a per poter dare una visione a tutto tondo.

Gaia Papi