Donazione di un’azienda privata alla Polisportiva Rugiada di Cavriglia, vittima di atti vandalici

Arezzo, 09 novembre 2023 – Dopo il grave episodio di vandalismo che si è consumato la notte di ferragosto al circolo velico del lago di San Cipriano, gestito dalla Polisportiva “La Rugiada”, un'azienda valdarnese ha deciso di fare un'importante donazione per consentire a questa realtà di portare avanti una serie di progetti che nel corso dei prossimi mesi saranno molti ed ambiziosi. Rugiada è un’associazione dilettantistica nata nel 1996 per favorire, attraverso l’attività sportiva, la promozione della salute e l’integrazione sociale. La Polisportiva opera nel territorio valdarnese creando legami con altre associazioni sportive e coinvolgendo la cittadinanza in modo attivo. Si occupa di persone diversamente abili e aiuta con abnegazione e ammirevole impegno chi soffre ad avere una speranza attraverso attività ludico sportive nella zona.

Nel 2008 la sua attività si è allargata al territorio cavrigliese dov'è stato costituito il Circolo velico Rugiada, sulle sponde del lago di San Cipriano. Qui la Polisportiva mette a disposizione degli appassionati canoe, barche a vela, un patino e un pedalò. Insomma, una associazione che fa del bene agli altri. Anche per questo motivo l'episodio della scorsa estate provocò profondo sconcerto. Ignoti, probabilmente ubriachi, si recarono a tarda notte nelle strutture del centro, a San Cipriano, facendovi irruzione e devastando tavoli e sedie dopo aver orinato, defecato, vomitato e spaccato bottiglie in alcune verande presenti sulle sponde del lago. Devil Bracci della Progetto Italia Servizi s.r.l., ha quindi deciso di donare all'associazione una considerevole somma di denaro con il fine di sostenerla nella propria attività. Stamani la consegna del denaro.

L'attività dell'associazione “La Rugiada” è svolta da volontari che mettono a servizio della comunità del Valdarno aretino e fiorentino il loro tempo, contribuendo anche a riqualificare un'area periferica, ma bellissima, del territorio comunale quale è quella del lago di San Cipriano.“La notizia di questa donazione da parte di Devil Bracci ci ha resi particolarmente felici, in quanto rappresenta oltre che un aiuto concreto all'associazione, anche un riconoscimento dell'immenso lavoro che essa svolge al servizio della comunità tutta.” , hanno detto il Sindaco Leonardo Degl'Innocenti o Sanni e il Vice Sindaco Filippo Boni. “Quest'anno abbiamo deciso di condividere i risultati del nostro lavoro promuovendo iniziative che supportassero progetti concreti di aiuto e sostegno alle istituzioni e alle associazioni. Vogliamo, per questo, ringraziare l'Amministrazione Comunale di Cavriglia e la Polisportiva Rugiada che ci hanno permesso di realizzare il nostro progetto”, ha spiegato Devil Bracci.