Docesi di Fiesole. Questa sera il Vescovo celebrerà una Messa di Suffragio per il Papa a San Giovanni

Arezzo, 22 aprile 2025 – Appresa ieri mattina la notizia della morte del Santo Padre, Papa Francesco, il vescovo di Fiesole, monsignor Stefano Manetti, ha rivolto ai fedeli della diocesi un breve pensiero: “Il Santo Padre, dopo averci salutato e benedetto ieri, nel giorno di Pasqua, ci ha lasciati per tornare alla casa del Padre - ha detto - A nome della nostra comunità diocesana, desidero esprimere sentimenti di gratitudine al Signore per il suo ministero: il suo impegno a rendere la Chiesa sempre più missionaria ha segnato la storia del nostro secolo. Ci ha insegnato come essere Chiesa nel terzo millennio, una consegna da non disperdere. Affidiamo Papa Francesco alla misericordia del Padre e, insieme con tutta la Chiesa, ci raccogliamo in preghiera per lui”. Intanto questa sera alle ore 21 il vescovo Manetti presiederà - per tutta la diocesi - la celebrazione di una santa Messa di suffragio per Papa Francesco alla Basilica di S. Maria delle Grazie a San Giovanni Valdarno.