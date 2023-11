Divina provvidenza. La donazione dei pani con il Signa Arretii

Anche quest’anno l’Associazione Signa Arretii, in collaborazione con don Alvaro Bardelli, parteciperà alle celebrazioni per la solennità della Madonna della Divina Provvidenza recuperando l’antico rito della "Donazione dei pani". Domani domenica 19 novembre, alle ore 10:30, nella chiesa di San Pier Piccolo, prima della Santa Messa, l’Associazione compirà l’antico rito della Distribuzione dei Pani officiato da don Alvaro Bardelli. La cerimonia è anche l’occasione per Signa Arretii di effettuare le solenni investiture dei nuovi soci attraverso la consegna del foulard dell’Associazione e di celebrare simbolicamente valori imprescindibili quali l’unità e la concordia con la distribuzione di pane benedetto a tutto il corpo sociale. La celebrazione della donazione dei pani affonda le radici nel medioevo e rievoca il rituale documentato fra i secoli XVII-XVIII, che gli armati della Fortezza di Arezzo compivano ogni anno, sotto la protezione della Madonna di Fortezza, oggi collocata presso la chiesa di S. Pier Piccolo e nota come Madonna della Divina Provvidenza. Il recupero di tale antico rito si inserisce nel quadro di quelle attività extra giostresche mirate al recupero ed alla valorizzazione della storia e delle tradizioni di Arezzo e che da anni caratterizzano l’attività dell’Associazione.