Diritto naturale, giustizia e teatro, convegno all’Accademia Petrarca

Proseguono nel mese di maggio gli incontri con l’Accademia Petrarca di Lettere arti e scienze nella sede di Casa Petrarca in via dell’Orto ad Arezzo. Oggi e domani si svolgerà il Convegno internazionale sul tema Diritto naturale, giustizia e teatro a cura dei prof. Franco Todescan e Gianluca Dioni. Il convegno rientra nelle attività del "Seminario permanente per la Storia del Diritto naturale moderno". La giornalista e scrittrice Francesca Camponero autrice del libro "Eleonora Rossi Drago, la mia madrina" (edizioni Il filo di Arianna – La Spezia, 2024) è stata invitata a presentare il volume sulla famosa attrice genovese al Convegno Internazionale che si terrà alla Casa di Petrarca. Il convegno, alla sua terza edizione, si inserisce nell’ambito delle attività di disseminazione del Seminario permanente Per la storia del diritto naturale moderno, ed è diretto dal Prof. Franco Todescan e con l’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze e il Centro per lo studio dei classici della filosofia politica e della simbolica politica. Il comitato scientifico e organizzativo è composto da: Franco Todescan, Giuseppe Maria Ambrosio, Antimo Cesaro, Gianluca Dioni, Marta Ferronato, Maria Antonietta Foddai, Simona Langella, Raffaella Santi, Vincenzo Rapone. Il convegno ha il patrocinio di: Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli; Dafist Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia dell’Università degli Studi di Genova; Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II"; Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Padova; Dipartimento di Ingegneria per la Medicina dell’Università degli Studi di Verona; Associazione Filosofica Ligure. Alla presentazione del libro che si terrà domani dalle 12,30 alle 13 parteciperanno: l’autrice Francesca Camponero, Gianpaolo Stiz (Servizio di Psicologia Scolastica Cerletti Campus Conegliano); Federica Tognon (Istituto Superiore Studi Freudiani, Napoli).