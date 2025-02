Diga di Levane. Addio al guardiano

Levane piange il guardiano della sua diga. Se n’è andato a 74 anni dopo una breve malattia Enzo Redditi, lo storico guardiano conosciuto in tutto il Valdarno che ha legato indissolubilmente la propria vita all’impianto Enel che sorge lungo il corso del fiume Arno. Nel 2019 era andato in pensione dopo quaranta anni di lavoro, di cui 34 trascorsi proprio come guardiano della diga di Levane. Ha vissuto infatti nella casa a fianco della struttura, sorvegliando la diga, ma anche l’area naturale di Bandella, di cui era diventato esperto conoscitore. Originario di Terranuova Bracciolini, classe 1951, dopo un percorso iniziato nel 1979 e proseguito nel segno delle energie rinnovabili, Redditi ha sempre operato con passione e competenza: dopo sei anni nella sede Enel di Firenze, dal 1985 è diventato guardiano della diga di Levane cui ha dedicato tutta l’esistenza. Redditi è stato anche un abile narratore della storia di queste terre, capace di raccontare l’ambiente naturalistico, la centrale e la diga anche con aneddoti originali, per questo apprezzato da rappresentanti delle istituzioni, dai colleghi e dai numerosi ospiti che negli anni hanno visitato l’impianto. Vivendo nelle vicinanze dell’invaso, ha avuto l’opportunità di esplorare e conoscere a fondo la riserva naturale di Bandella e della Valle dell’Inferno. Alla festa del suo pensionamento intervennero anche i dirigenti di Enel, a sottolineare l’importanza del lavoro che per anni ha portato avanti. La stessa azienda che in queste ore lo ricorda con grande affetto. "I colleghi lo ricordano con commozione - si legge in una nota di Enel Green Power - Sempre disponibile e operativo, positivo e pieno di entusiasmo, animatore di ogni situazione sul posto di lavoro e nei momenti conviviali".