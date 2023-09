Derubata anche l’assessore Sebastiani Famiglie creano una chat anti-ladri

Nessun colpo nella notte. E’ la buona notizia con cui si sono svegliati ieri mattina i cittadini di Manciano della Chiana, frazione nelle campagne di Castiglion Fiorentino, al confine con Marciano della Chiana. Qui i residenti sono stati bersaglio di un raid dietro l’altro dalla sera di domenica fino a martedì notte. Anche 6 in sole poche ore sono stati i blitz dei ladri: o meglio, del ladro. Sì perché secondo le ricostruzioni ci sarebbe sempre la stessa mano dietro. E’ quanto confermano le immagini di videosorveglianza che hanno sempre mostrato solo un individuo al lavoro, senza altri complici almeno nel campo d’azione ripreso dagli occhi elettronici delle telecamere private. Sempre allo stesso modo agisce quel volto bendato: si infiltra nelle abitazioni, a volte spacca i vetri delle auto, ma ruba soltanto pochi contanti o oggetti preziosi di poco valore. Un bottino tutt’altro che ingente ma che ha tenuto col fiato sospeso l’intera località per giorni, che al risveglio ha visto il proprio domicilio violato e, a volte, anche i vetri delle proprie auto in mille pezzi. Tra le vittime c’è anche l’assessore alle attività produttive di Castiglion Fiorentino Francesca Sebastiani, alla quale sono hanno portato via il borsello sabato sera quando in casa c’erano marito e figli. Le vittime stesse si sono anche raccolte in una rete solidale on line mettendo in piedi un gruppo whatsapp con 60 famiglie in cui tutti i membri della chat cercano di scambiarsi informazioni utili o indizi che possano aiutare gli inquirenti. Un collegamento ci sarebbe eccome quindi. Sempre la stessa persona che tra l’altro si muoverebbe a piedi, senza utilizzare mezzi, preferendo scappare nelle campagne della zona per far perdere le sue tracce. Ieri l’altro il sindaco Agnelli aveva sollevato il problema invitando anche la cittadinanza a collaborare con le forze dell’ordine. Anche l’assessore alla sicurezza Cappelletti ha fatto eco al primo cittadino invitando chiunque avesse sospetti a chiamare subito le forze di polizia per condividere le informazioni utili. "Intanto stiamo anche valutando di mettere in piedi dei servizi serali da parte dei vigili urbani così da offrire un più serrato controllo del territorio anche nelle ore notturne", spiega Cappelletti.