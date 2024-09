Delegazione dell’Università di Siena in visita in Cina

Arezzo, 24 settembre 2024 – Una delegazione dell’Università di Siena si è recata in visita nella Repubblica Popolare Cinese presso due importanti istituzioni universitarie del Paese nella Provincia del Zhejiang.

L’invito è venuto da due accademie cinesi: la Wenzhou University, che da anni intrattiene rapporti di scambio per studio con l’Ateneo senese e la Zhejiang Normal University a Jinhua, che ha attivato nuove collaborazioni dallo scorso ottobre.

Il 19 settembre il Rettore Roberto Di Pietra è stato ricevuto presso la Wenzhou University, dal Rettore Zhao Min. Sono stati discussi i risultati ottenuti dagli Atenei con particolare riferimento al programma di mobilità dei docenti, al programma di doppio titolo in Language and Business Chinese con il corso di laurea in Lingue per la Comunicazione Interculturale e d’Impresa - erogato presso il campus di Arezzo - e all’Aula Confucio inaugurata presso il campus di Arezzo lo scorso febbraio.

I Rettori hanno inoltre individuato tre direzioni per rafforzare la collaborazione tra i due atenei avviata da diversi anni, auspicando l’avvio di nuovi programmi di doppio titolo in nuove aree disciplinari, la creazione di nuovi programmi di mobilità e l’attivazione di summer school.

Nel corso del pomeriggio il Rettore ha avuto un incontro con il professor Xia Yuanzhi, Direttore del College of International Education della Wenzhou University, insieme alle professoressa Letizia Cirillo, presidente del corso di laurea in Lingue per la Comunicazione Interculturale e d’Impresa, al professor Gianluigi Negro, coordinatore del programma di doppio titolo, la professoressa Maria Omodeo, docente di letteratura e cultura cinese e alla dottoressa Milena Fadda, responsabile dell’ufficio sviluppo e gestione Relazioni Internazionali.

Nel corso della riunione la delegazione senese ha incontrato gli otto studenti che dalla scorsa settimana hanno avviato il loro biennio di studi legato alla prima edizione del programma di doppio titolo presso l’ateneo cinese. Al termine si è tenuto l’incontro con i professor Chen Yong, Direttore della School of Foreign Studies della Wenzhou University.

La professoressa Cirillo e il professor Negro hanno presentato le attività di ricerca e il progetto di eccellenza del Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne (DFCLAM). All’incontro hanno preso parte anche venti studenti della Wenzhou University iscritti alla seconda edizione del programma di doppio titolo.

Lo scorso 17 settembre sono arrivati in Italia i tre studenti della Wenzhou University iscritti alla prima edizione del programma di doppio titolo attualmente ospitati presso lo studentato del Centro di Geotecnologie di San Giovanni Valdarno dall’ateneo senese, sede recentemente accreditata.

Il Rettore Di Pietra ha espresso soddisfazione in merito al programma di doppio titolo e auspica che nel corso dei prossimi anni il numero di studenti in partenza e in arrivo possa crescere ulteriormente e che la serie di accordi possa costituire la premessa per ulteriori collaborazioni in altre aree disciplinari.

Alla fine della visita, il 21 settembre, la delegazione dell’Università di Siena ha incontrato il Rettore della Zhejiang Normal Univeristy, professor Jiang Yunliang, per firmare l’accordo quadro di collaborazione tra i due atenei e il Centro di Ricerca Interculturale e Documentazione Didattica Italia-Cina (CRID) rappresentato dalla presidente Maria Omodeo. Una delle immediate conseguenze dell’accordo è la creazione del Chinese Learning and Testing Center, che sarà ospitato a Firenze presso la sede del CRID.

Nel corso del pomeriggio la delegazione senese ha incontrato i sei studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue per l’Impresa e lo Sviluppo, ospitato nella sede di Arezzo, e attualmente impegnati nel primo programma di mobilità tra i due atenei avviato lo scorso ottobre a margine di una visita ufficiale della Zhejiang Normal University presso l’Università di Siena.

Il Rettore ha sottolineato nell’occasione l’importanza dell’accordo siglato, che costituisce la premessa per la definizione di future collaborazioni nell’ambito di diverse aree disciplinari.