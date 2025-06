Defibrillatore donato al circolo del remo

ANGHIARILa Banca di Anghiari e Stia, dalle mani del suo direttore generale Fabio Pecorari (nella foto), ha consegnato ufficialmente un defibrillatore al Circolo del Remo e della Vela di Montedoglio alla presenza di alcuni soci: Alessandro Bianconi, Graziano Occhineri e Stefano Provincia. La banca ha sostenuto le spese per l’acquisto del defibrillatore con l’intento di offrire maggiore sicurezza a tutti coloro che usufruiscono delle strutture e dei servizi del circolo. L’associazione ha come finalità la pratica e la diffusione degli sport legati all’acqua con particolare riguardo alla vela, quale fattore di benessere psico-fisico e di emancipazione personale e sociale dei cittadini. Gli associati, con una quota di 90 euro annui, possono usufruire di tutte le strutture e le attività del Circolo che si trova in località Madonnuccia, nel Comune di Pieve Santo Stefano.

"È un piacere tornare alla sede operativa del Circolo del Remo e della Vela – ha detto Pecorari – e vedere quanto questa associazione sportiva dilettantistica sia riuscita a fare, innanzitutto con l’impegno dei propri soci. La banca e il circolo hanno in comune l’amore e l’impegno per il nostro territorio, che con Lago di Montedoglio si è arricchito oltre che di panorami della possibilità di praticare la vela". Provincia: "Il circolo è nato dall’idea di Astelio Gentiletti. La concessione del terreno sul quale si trovano le strutture operative è stata la base sulla quale abbiamo costruito negli anni le strutture e i servizi che permettono ai circa 130 soci e alle loro famiglie, ma anche a scuole, sportivi, visitatori e turisti, di praticare sport legati all’acqua e di godere della bellezza del Lago di Montedoglio".