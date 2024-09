De Luca saluta la città: "Arezzo nel cuore". A ottobre arriva il nuovo prefetto Di Nuzzo

"Arezzo rimarrà sempre nel mio cuore. È stato un onore immenso essere il prefetto di questa provincia. Qui lascio tanti amici". Un saluto con il cuore aperto tra gli abbracci di quelli che sono stati i suoi concittadini per tre anni. Persone con le quali il prefetto Maddalena De Luca ha sempre comunicato e parlato: dalle istituzioni ai semplici cittadini, gli aretini della porta accanto, "quante volte ci siamo incontrati a fare la spesa e ci siamo fatti due chiacchiere?", aveva detto qualche giorno fa alla stampa.

Ieri è stata la giornata della del saluto alla città alla prefettura di Arezzo. Sono intervenuti tutti i primi cittadini della provincia, da ogni vallata, a partire dal sindaco della città di Arezzo Alessandro Ghinelli e il presidente della Provincia Alessandro Polcri. Presenti i consiglieri regionali, i vertici delle forze dell’ordine locali, il vescovo di Arezzo Andrea Migliavacca, le associazioni di categoria, i quartieri, e appunto i tanti altri amici a cui anche stasera ha fatto riferimento De Luca.

Dal prossimo primo ottobre sarà direttrice centrale per le risorse umane al dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della protezione civile di Roma. Al suo posto arriverà il prefetto di Rovigo Clemente di Nuzzo.

"Sono felice di aver ricevuto l’incarico ma altrettanto dispiaciuta per lasciare tutti voi e perdere questi momenti di ", ha detto De Luca. "Voglio ringraziavi uno per uno per come mi avete seguito e supportato - abbiamo lavorato tanto, certo, ma quanto ci siamo divertiti? Non ho mai avvertito il peso di questo in carico. Arezzo rimarrà sempre un po’ la mia città".