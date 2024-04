Dargen D’Amico al Prato. Sabato da ballare al Mengo

Un sabato tutto da ballare quello del 13 luglio al Mengo. Ci sarà Dargen D’Amico in concerto al Prato nell’ultima serata dell’edzione 2024. E’ questo il secondo nome messo nel calendario ufficiale per la ventesima edizione del Mengo Music Fest. Dopo la conferma di Rose Villain il 10 luglio, l’estate aretina grazie al Mengo che quest’anno soffia sulle sue prime 20 candeline, continua a snocciolare nomi di artisti reduci dall’ultimo Sanremo. Per festeggiare il traguardo 2024, il patron Paco Mengozzi ha annunciato un ritorno alle origini con cinque serate tutte gratuite, in programma dal 9 al 13 luglio al Prato di Arezzo. E proprio dopo aver ufficializzata la data di Rose Villain, il 10 luglio, che vedrà protagonosta l’artista reduce dal successo di Sanremo con Click Boom! e del nuovo album "Radio Sakura", adesso il Mengo rende nota quella in cui Dargen D’Amico si esibirà al Prato. E’ lui il primo headliner della serata di sabato 13 luglio. Dopo il successo di Dove si balla, a distanza di due anni, Dargen ha fatto ritorno alla grande al Festival di Sanremo. Dargen D’Amico, il rapper e cantautore e giudice di X Factor, si è presentato sul palco dell’Ariston coperto di peluche con un importante appello al cessate il fuoco a Gaza. La sua canzone, Onda alta, parla di migranti, dei rischi che corrono per attraversare un mare implacabile e delle colpe della società, quando una guerra colpisce gli innocenti. Un poliedrico cantautore, oltre che produttore e dj Dargen D’Amico, è al secolo Jacopo Matteo Luca D’Amico, artista milanese classe 1980. Dopo una straordinaria partecipazione alla 74ª edizione del Festival di Sanremo con “Onda Alta” e l’annuncio del tour in autunno nei teatri, Dargen continua a cavalcare l’onda del successo e annuncia un tour estivo che farà tappa nei principali festival italiani tra cui il Mengo. Diciassette date nelle quali il cantautore milanese offrirà al suo pubblico un assaggio del suo ultimo progetto discografico “Ciao America”, uscito il 2 febbraio per Island Records.

Nel disco una fotografia del mondo attuale, fatto di poche certezze, molti dubbi e contraddizioni dolorose. Sul palco insieme a lui i fidati musicisti e collaboratori Giacomo Ruggeri, Marilena Montarone, Tommaso Ruggeri e il polistrumentista Diego Maggi.

Angela Baldi