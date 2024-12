Danneggiano di notte i giochi del parco. Denunciati due ragazzini, pagheranno i danni

Si divertono in piena notte a danneggiare un gioco pubblico al parco dei Pini, ma vengono rintracciati, denunciati e costretti a pagare le spese per il risarcimento del danno. Protagonisti due minorenni residenti a Cortona e ad Arezzo che ora dovranno rispondere del reato di furto aggravato alla Procura dei Minori. L’accaduto risale a circa un mese fa. In piena notte i due ragazzi, di 16 anni, per il gusto di fare una bravata, decidono di prendere a calci un gioco a dondolo per bambini collocato all’interno del parco pubblico. Non paghi ne rubano anche un cavallino del gioco. A notarli ci pensa un giovane che decide di non stare inerme a guardare. Ha come amico su Instagram il sindaco Mario Agnelli e gli manda un messaggio in privato raccontandogli l’accaduto. A quel punto il primo cittadino non ci pensa due volte e mette in moto la polizia municipale guidata dal comandante Marcellino Lunghini, che avvia le indagini. Sul posto, fortunatamente, insistono telecamere di sicurezza che vengono passate al setaccio. È grazie proprio alla videosorveglianza che i due giovani vengono identificati e successivamente denunciati. "Mi metto nei panni anche dei genitori – dichiara il sindaco Mario Agnelli – ma come primo cittadino non voglio e non posso tollerare questo tipo di atti a scapito della comunità. Non possiamo passarci sopra per nessun motivo. Ringrazio per la collaborazione e il senso civico chi mi ha segnalato i fatti e non è stato semplicemente a guardare". Poi Agnelli lancia una provocazione "si dovrebbe rendere più agevole il daspo urbano per permettere di allontanare soggetti che non meritano dai nostri centri".

La.Lu.