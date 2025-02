Dandini e Aboca. Una serie web sul benessere

Dal 25 febbraio, prende vita "Oasi Aboca", la nuova serie web dell’azienda con sede a Sansepolcro, che esplora la salute e il benessere attraverso il confronto tra generazioni, guidato dai volti noti di Sofia Viscardi, Guglielmo Scilla e Serena Dandini. Il format in cinque puntate, visibile su YouTube e sui canali social di Aboca e prodotto da Red Joint, promette un viaggio ricco di spunti e riflessioni. Con il coinvolgimento di esperti di vari settori – tra cui psicoterapeuti, medici, climatologi e filosofi quali Matteo Lancini (psicoterapeuta), Pier Luigi Rossi (medico specialista in Scienza dell’Alimentazione), Giulio Betti (climatologo), Maura Gancitano (filosofa), Giorgio Volpi (ricercatore) – i tre conduttori affronteranno interrogativi universali che spaziano dalla salute mentale al rapporto con il corpo, dall’ambiente alla paura del futuro. Un invito a riflettere sul presente e su come possiamo vivere meglio oggi, partendo da domande che riguardano ciascuno di noi. Aboca, azienda leader nella produzione di prodotti naturali terapeutici, lancia questo nuovo format video, un’occasione per mettersi in gioco in un confronto intergenerazionale che sfida le convenzioni. In ogni puntata, Sofia Viscardi, Guglielmo Scilla e Serena Dandini affrontano con gli esperti temi cruciali per il benessere psicofisico, alimentare e sociale. "Immergersi in una vera e propria oasi in Toscana per parlare del nostro presente, ma soprattutto affrontare l’incognita del nostro futuro – dice Serena Dandini - è stato un percorso entusiasmante compiuto insieme a degli esperti mai pedanti e banali".