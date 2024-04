Dalla sanità alla tutela dell’ambiente. La coalizione Vignini e il programma: "Riscatto per una comunità umiliata"

Affollata serata a Sant’ Agostino per ascoltare il candidato a sindaco Andrea Vignini. Numerose le persone che sono rimaste anche fuori dalla Sala Pancrazi. Insieme a Vignini erano presenti anche tutte le forze politiche che lo stanno appoggiando in questa campagna elettorale per le amministrative di giugno. "Tutti assieme in un unico grande progetto - sottolinea Vignini- il Pd, M5S, Cortona Civica, Psi, Europa Verde e Azione, e questo è un risultato straordinario che ci permette di guardare alle prossime sfide con ottimismo. Il fallimento della destra a Cortona è così evidente che non vale la pena neppure raccontarlo. Potremmo fare un elenco molto lungo delle promesse non mantenute dall’attuale amministrazione.

C’è voglia di riscatto e di giustizia che ci anima, che poi è il sentimento della stragrande maggioranza della comunità che in questi anni si è vista umiliata, derisa, spesso denunciata da un’amministrazione arrogante ma soprattutto incapace". Per Vignini è stata anche occasione per elencare alcune delle proposte del suo programma. "Vogliamo ricostruire il servizio di politiche sociali per cui eravamo un esempio per la Regione Toscana mentre oggi siamo spariti dai radar, migliorare la sanità territoriale oltre a quella ospedaliera riportandola ad un livello che in questi anni si è perso. In tutte le cose che faremo, da tutti i punti di vista, noi guarderemo le cose soprattutto sotto la lente verde della tutela dell’ambiente e della sua valorizzazione. L’elenco poi è ancora molto lungo, alcuni esempi: il recupero di spazi abbandonati come il circolo operaio o la piscina monti del parterre, ma anche la costruzione a Camucia di un centro di aggregazione che unisca giovani e anziani".

Dubbi li ha espresso anche sui bilanci del Comune: "oggettivamente ci sono cifre che ci sembrano incongrue. Spero molto nella capacità di gestione dei dirigenti del settore economico del comune. Mi fido un po’ meno delle capacità della politica che in questi anni ci ha amministrato".

Alla serata ha partecipato Federica Gabrielli portavoce della lista Cortona Civica che ha ricordato come "l’impegno civico che esprimiamo è genuino e nasce da un percorso che dura da anni. Tutti noi siamo animati da una grande motivazione per il bene comune ed il rispetto delle istituzioni". Poi è stata la volta di Matteo Scorcucchi portavoce dei 5 Stelle che ha sottolineato come "Andrea Vignini rappresenti la sintesi perfetta per fare sintesi tra le tante istanze che le varie forze politiche hanno avanzato. Nel passato siamo stati su posizioni diverse ma oggi è arrivato il momento di andare oltre". Infine Luca Bianchi segretario del PD: "da tutte le parti è emerso un profondo disagio ed una cocente delusione per questa Amministrazione di destra. Con questa coalizione ridiamo dignità alla politica e speranza alla comunità". La serata, che anticipava di poche ore l’inizio delle celebrazioni del 25 aprile, è terminata con un coro spontaneo sulle note di "Bella Ciao".