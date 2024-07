Dalla fotografia alla musica. Alla fortezza di Girifalco arriva Cortona on the Wave

La cavalcata di Cortona On The Move prosegue in musica. Il festival questa sera diventerà un inedito palcoscenico per la nuova musica italiana con l’evento Cortona On The Wave, realizzato in collaborazione e curato da Arezzo Wave. A partire dalle ore 21, nella cornice della Fortezza del Girifalco, l’evento, ad ingresso gratuito, vedrà la partecipazione di 4 artisti. La scelta artistica è molto varia e articolata partendo dal cantautore e pianista napoletano Francesco Lettieri vincitore di Musicultura e di altri numerosi premi, seguiranno poi i giovanissimi genovesi Zueno vincitori di due sezioni del concorso Arezzo Wave 2022, Premio miglior cover reinterpretata e migliore proposta per pubblico under 21. La Municipàl formazione salentina famosa in Francia dove è stata protagonista di Arezzo Wave in Paris e di casa sul palco del 1 Maggio, e i Rumba de Bodas reduci dalla tournee in Sud America sui palchi del Womex e in giro per il mondo a chiudere con il loro stile carico di sonorità attuali e multiculturali. L’iniziativa è realizzata grazie al progetto "Per Chi Crea di Siae" e del Ministero della Cultura italiana. La Regione Toscana è partner a sostegno dell’incontro tra queste due realtà toscane famose a livello nazionale ed internazionale proprio nei rispettivi settori, musica e fotografia. La serata sarà raccolta in una compilation musicale digitale unita alle immagini più belle scattate dai fotografi presenti, tra tutte sarà dato un premio alla migliore foto di ogni artista presente. Intanto il 14esimo festival internazionale di fotografia festeggia i suoi primi 5 mila visitatori di cui oltre 3mila tra sabato e domenica scorsi, che hanno visitato le 22 mostre in programma dislocate negli angoli più suggestivi della città. La quattro giorni di eventi inaugurali è stata caratterizzata da ben 90 gli appuntamenti che hanno animato il festival, tra talk, visite guidate, letture portfolio, workshop, appuntamenti allo Spazio OFF ed eventi live. Cortona On The Move prosegue ora fino al 3 novembre con l’apertura delle mostre tutti i giorni dalle 10 alle 20 fino al 1° settembre. Quest’anno, inoltre, grazie alla collaborazione con Lucca Comics, Cortona On The Move esce dai confini della città con la mostra ideata e realizzata in partnership con Autolinee Toscane "They Don’t Look Like Me" di Niccolò Rastrelli dedicata al mondo dei cosplayer, che dal 30 ottobre al 3 novembre sarà esposta proprio all’interno dell’evento dedicato al gioco e al fumetto.