Dal Papa ospiti nella nave da crociera: "Noi, al centro della festa in Vaticano"

"Sembrava un sogno, è stato bellissimo", dicono quattro gemelli entrando in classe al suono della campanella. Frequentano le elementari a San Giuliano, istituto comprensivo Piero della Francesca, e ieri i commenti erano tutti per la due-giorni romana, divisi tra l’abbraccio con papa Francesco e "l’avventura" di dormire sulla nave da crociera ormeggiata a Civitavecchia per una notte quartier generale della Toscana. Che ha risposto all’appello del pontefice per la prima Giornata mondiale dei bambini con 360 alunni delle primarie presenti nella Capitale. Arezzo ha fatto la sua parte e una parte da protagonista con 160 bambini. Una due-giorni di condivisione anche sul piano logistico e, forse per molti di loro, la prima esperienza a Roma, in Vaticano e negli spazi immensi dello stadio Olimpico, a tu per tu con i campioni dello sport e dello spettacolo, "mattatori" del pomeriggio di sabato.

Uno spettacolo nello spettacolo, con settantamila cappellini colorati e bandierine da tutto il mondo. "Non ci aspettavamo spazi così grandi e l’incontro con Francesco è stato emozionante" ripetono i quattro gemelli in classe, ragionando su sensazioni ed esperienze condivise con i compagni, gli insegnanti e i genitori. Perchè la due-giorni romana è stata anche l’occasione per vivere con le famiglie un’esperienza unica, che si ripeterà il prossimo anno, come ha confermato il pontefice dando appuntamento ai bambini di tutto il mondo tra dodici mesi, in Vaticano. In prima linea il team dell’Ufficio Scolastico regionale che ha messo a disposizione delle scuole toscane, gratuitamente, un treno-charter per l’andata e il ritorno. Nella Capitale la macchina organizzativa ha funzionato a pieno regime, riservando a ogni regione un "quartier generale" dove alloggiare. Alla Toscana e alla rappresentanza aretina, è stata destinata la nave da crociera Grimaldi Line ormeggiata nel porto di Civitavecchia. "Un’esperienza nuova e stimolante per molti dei nostri bambini che hanno vissuto due giorni intensi, carichi di emozioni ed esperienze nuove, come quella di ritrovarsi in autogestione in una città grande e a contatto con bambini arrivati da tutto il mondo: c’erano le delegazioni di 101 Paesi", spiega Antonella Di Tommaso, capo delegazione dell’Istituto comprensivo Piero della Francesca.

"Un arricchimento per tutti l’incontro con papa Francesco allo stadio Olimpico e la mattina della domenica in piazza San Pietro: i bambini sono rimasti entusiasti ed è stata una bella opportunità di condivisione per noi insegnanti e per i genitori che hanno partecipato alla missione romana". Al ritorno, un guasto tecnico al treno ha allungato il tempo del viaggio ma per i bambini "è stata una festa: tutti a giocare nei vagoni trasformati in una casa viaggiante". Tutta per loro.