Dal concerto della filarmonica al teatro, la stagione al comunale

A Cavriglia ha ottenuto un grande successo, domenica scorsa, il concerto di inizio anno a cura della Filarmonica "Umberto Giordano", che si è tenuto al teatro comunale. Una esibizione di alto livello, con musiche celebri e di raffinata esecuzione, in un teatro gremito da tanti appassionati e numerosi ex allievi del Maestro Walter Carpano, del quale ricorrevano i 100 anni dalla nascita.L’evento, organizzato dalla Filarmonica "Umberto Giordano", in collaborazione con Anbima Arezzo, era patrocinato dal Comune di Cavriglia. Fra gli esecutori erano presenti anche il Maestro Marco Piazzai, trombonista del Teatro dell’Opera di Roma e il Maestro Emanuele Antoniucci, tromba del Teatro Comunale di Firenze, entrambi ex allievi del Maestro Carpano e che hanno anche curato la Master Class organizzata contestualmente all’evento. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni. Il teatro comunale si appresta a vivere un 2024 ricco di eventi, con tanti spettacoli che arricchiranno questa seconda parte dell’inverno.