Da Brizzi a Genisi. È Foiano Book. I big al festival

Seconda settimana con i libri e i grandi autori del Foiano Book Festival. A 700 anni dalla morte di Marco Polo, torna la rassegna con un programma che, ispirato al "Milione", invita il pubblico a un’esperienza di esplorazione geografica, intellettuale ed emotiva. Questa edizione aperta da Don Ciotti, ha visto nel primo fine settimana anche la presenza di Aurelio Ponzoni di "Cochi e Renato". In arrivo adesso tanti nuovi ospiti fino alla chiusura con il suggestivo concerto di Sergio Cammariere nella Chiesa della Collegiata. Oggi la sezione Book Scuola inaugurerà gli incontri dedicati agli studenti. Alle 10, l’aula magna dell’Istituto Marcelli ospiterà il giovane scrittore autistico Federico De Rosa, per un dialogo profondo su diversità e disabilità, raccontate con la leggerezza e la felicità di chi le vive in prima persona. La rassegna torna sabato 16 novembre nella Sala Furio del Furia con Lamberto Gherpelli e Guseppe Salvoldi dalle 16 presentano Un Calcio da leccarsi i baffi, Alle 18, spazio a Federico Vitella e al suo originale lavoro sulle “Maggiorate”, seguito alle 19 da un appuntamento esclusivo con Enrico Brizzi, che svelerà il suo nuovo libro “Due” (HarperCollins Italia). Sabato a Foiano arriva lo scrittore e fumettista, noto per il suo esordio con Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Da allora ha pubblicato numerosi romanzi, spesso incentrati sui temi del viaggio e della crescita personale. A Foiano presenterà "Due", l’attesissimo sequel di Jack Frusciante. È tornato in libreria dopo 30 anni infatti il seguito di Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Grazie al nuovo libro di Enrico Brizzi finalmente scopriremo cosa è successo ad Aidi, al vecchio Alex e al loro amore. Domenica a Foiano arriva poi Emanuele Aldrovandi premiato sceneggiatore e drammaturgo, che alle 16 presenta “Il nostro grande niente“. Alle 17, Gabriella Genisi, celebre creatrice del vicequestore Lolita Lobosco, racconta il dietro le quinte dei suoi romanzi con il suo “Lo scammaro avvelenato e altre ricette” (Marsilio editore), a chiudere la giornata, Valentina D’Urbano, acclamata autrice e illustratrice, parlerà alle 18 del suo ultimo lavoro Figlia del temporale (Mondadori), celebrato e tradotto in diversi Paesi.

Angela Baldi