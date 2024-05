Così la Cadorna cambierà volto. Palazzina comando presto demolita

I lavori dureranno circa un anno, partiranno di fatto tra poche ore, per un importo complessivo di 5,3 milioni di euro. Ecco in sintesi l’intervento che verrà effettuato sulla Cadorna, oggi parcheggio ma in passato caserma. E proprio uno dei luoghi nevralgici del passato militare sarà al centro della demolizione e della ricostruzione che prenderà il via a stretto giro come conferma l’assessore Alessandro Casi.

"La palazzina comando - spiega Casi - verrà completamente demolita e al suo posto troverà posto il nuovo Centro per l’impiego". L’edificio è quello che si trova sulla sinistra, entrando dalla via di ingresso al parcheggio, da via Porta Buia. Qui fino a poco tempo fa trovanano sede gli uffici del Comune di Arezzo, legati al servizio sport. "Il primo step prenderà il via di fatto a giorni e vedrà gli operai impegnati nello sgombero dei locali, vale a dire nel separare materiali in legno, da quelli di vetro, edili, plastica e così via". Come spiega il Comune di una nota i lavori prenderanno il via domani, mercoledì 22 maggio, e fino al 28 maggio comporteranno, 24 ore su 24, il divieto di sosta con rimozione in tutti gli stalli di sosta di fronte alla facciata, in quelli adiacenti al retro posti nel parcheggio a pagamento di piazza del Popolo e nelle aree riservate alla Misericordia.

Quindi spazio al secondo step dei lavori che avverrà tra la fine del mese di giugno e l’inizio di luglio quando a quel punto ruspe e macchine varie si metteranno in moto ed avranno il compito di abbattere la palazzina. Un edificio di tre piani chiuso da tempo. Una volta portati via i detriti sarà la volta della ricostruzione dell’edificio.

"Verrà realizzato anche un passaggio solamente pedonale in questa fase che collegherà il piazzale del parcheggio Cadorna con piazza del Popolo - spiega Casi - si tratta di lavori per un importo complessivo di 5,3 milioni di euro che dureranno circa un anno. Il murales? Non tutto parte del murales verrà conservata e successivamente ricostruita all’interno della galleria aperta al pubblico che collegherà le due aree".

Matteo Marzotti