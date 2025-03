Cosa metto nel piatto? Faccia a faccia con l’esperto

Quale frutta e verdura fa bene mangiare? Tutte, soprattutto quelle di stagione. Verdura cruda o cotta? Nella cottura si perdono vitamine e sali minerali, meglio cruda. Anche i carboidrati e le proteine fanno bene, chi è intollerante al glutine? Esistono cibi naturalmente senza glutine, ad esempio il riso, mentre pasta e pane senza glutine contengono molto zucchero. La pizza fa bene? Sì, fatta in modo genuino è un pasto completo. Il pesce? Sì, è ricco di grassi omega 3. Serve al cervello? Sì, contiene fosforo. La carne? Il pollo come altre carni bianche 1 o 2 volte a settimana. A chi non piace? Può mangiare le uova 2 o 3 volte a settimana, contengono proteine animali. Il formaggio? Meglio i formaggi freschi che quelli stagionati. Il parmigiano sì, è ricco di calcio, bene anche latte, latticini e yogurt. Olio e burro sono più difficili da digerire, come posso condire l’insalata? Con due cucchiaini di olio d’oliva extravergine o un po’ di aceto o limone. Ridurre il consumo giornaliero di sale e zucchero, perchè sono elementi contenuti nei cibi in modo naturale, così sentiamo meglio gusti e sapori. Quale cibo fa più male? Il cibo spazzatura e le bibite gassate. Il digiuno fa dimagrire? Saltare i pasti non fa dimagrire! Quanti kg posso perdere in un mese? Dipende da ognuno di noi, basta abbinare ad una sana alimentazione l’esercizio fisico. Esempi di piatti completi? Pasta e fagioli, minestrone. Nutriamoci in modo sano perché il cibo è il nostro carburante, diventa parte di noi.