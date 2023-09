CortonaArt ai giardini del Parterre: Street Food, Artisti di Strada e Occasione Unica

CORTONA

Un’occasione per vivere un’esperienza divertente e gustosa, dedicata a grandi e piccini. Sul finire dell’estate la città etrusca torna a proporre il festival CortonaArt ai giardini del Parterre. Lo fa per il terzo anno consecutivo proponendo street food, artisti di strada, spettacoli di giocoleria, cabaret e magia. L’evento, presentato da bOOm Eventi, con la collaborazione di Andrea Caneschi e Federico Grazzini e il patrocinio del Comune di Cortona, è stato inaugurato giovedì e fino a domenica sarà catalizzatore di pubblico. L’appuntamento apre alle 11 del mattino e va avanti fino alla mezzanotte. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero.

"Un evento adatto alle famiglie, ai visitatori e a tutti i nostri concittadini che permette di degustare specialità gastronomiche nei giardini comunali e al tempo stesso offre delle serate di spettacoli davvero coinvolgenti", ha confermato il primo cittadino Luciano Meoni. 12 i "food truck" provenienti da diverse regioni che con i loro piatti unici e prelibatezze tradizionali delizieranno i palati. A CortonArt si possono gustare arrosticini abruzzesi e fritti ascolani, arancini & cannoli siciliani, Porcobrado panino gourmet toscano; patate olandesi e burger di black angus; burger di scottona & sapori marchigiani; pesce fritto dell’Adriatico; panini gourmet e cucina tipica umbra; cucina tipica e piadina romagnola; cucina gluten free; asado e cucina tipica argentina; Mirko Tartufi primi piatti tartufati. Il festival propone una serie di serate che si terranno sempre nell’arena del Parterre.

Questa sera tocca al "Sound of Tuchulcha", in onore della storica discoteca cortonese da cui lo stesso Jovanotti ha mosso i primi passi e fu scoperto. Domenica spazio ai "Buskers Show" con gli artisti di strada. Non solo spettacoli e "food truck", ma anche ad un’area destinata all’"urban market" con opere create da artigiani e inventori. "Come ogni anno, siamo molto sensibili alla condivisione di attività e spazi per grandi e piccini", conferma il cortonese Andrea Caneschi, co-organizzatore dell’evento. "Per il terzo anno consecutivo CortonArt riesce a proporre momenti di intrattenimento alternati a veri e propri viaggi culinari immersi nel gusto dei prodotti tipici proposti dai ‘Food Truck’ che spaziano da nord a sud con prelibatezze eccellenti. Il tutto colorato dagli artisti di strada che sono il top a livello internazionale". Laura Lucente