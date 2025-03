Cortona, sei milioni di euro per portare gas e acqua nelle frazioni

Arezzo, 21 marzo 2025 – Ottimizzare i lavori e contenere i disagi. È uno dei vantaggi del progetto che vede impegnate congiuntamente Centria e Nuove Acque per servire con gas naturale e acqua potabile utenze domestiche e attività della frazione di Pietraia, finora non allacciate alle reti.

Il lavoro in sinergia delle due aziende consente il contenimento di alcuni costi realizzativi e il disagio alla cittadinanza, per la presenza dei cantieri che si svilupperanno una volta sola per realizzare entrambe le reti. Altra parte consistente dell’intervento dedicato alle frazioni cortonesi riguarda l’estensione della rete del metano verso le località di Centoia, Fratticciola e Pergo, per un importo di circa 3,6 milioni di euro.

Complessivamente, i lavori prevedono la realizzazione di 20,5 km di nuove reti gas metano con la possibilità di servire circa 390 nuovi punti di riconsegna e la realizzazione di circa 5 km di nuovo acquedotto. Nel complesso, i costi per la parte del metano sostenuti da Centria è di 4,9 milioni di euro, di cui 3,6 per Centoia, Fratticciola e Pergo e 1,3 per Pietraia.

La realizzazione del nuovo acquedotto da parte di Nuove Acque prevede una spesa complessiva di 900mila euro, dei quali circa 500mila di investimento del gestore idrico, la restante parte con un contributo del Comune di Cortona e degli utenti. Con l’allacciamento delle utenze al pubblico acquedotto, viene assicurata agli abitanti e alle attività di Pietraia l’acqua di Montedoglio, qualitativamente eccellente e quantitativamente garantita in qualsiasi periodo dell’anno.

«Il piano di investimenti che presentiamo oggi è stato fortemente voluto da questa amministrazione, grazie anche all’impegno profuso durante il precedente mandato - dichiara il sindaco Luciano Meoni - voglio ringraziare tutti i cittadini che stanno contribuendo a rendere possibile l’investimento, laddove previsto il loro intervento.

Ringrazio il Gruppo Estra e Nuove Acque per aver recepito le istanze del Comune di Cortona che fra le proprie priorità ha messo proprio quella dell’accesso all’acquedotto e al metano, anche per le frazioni più lontane. Nello specifico a Pietraia abbiamo un intervento congiunto che, con un unico scavo, ci permetterà di ridurre i costi per l’estensione delle reti, ma anche quanto è in partenza per le altre frazioni di Fratticciola, Centoia e Pergo è significativo.

Da troppo tempo un’operazione di questa portata non avveniva a Cortona, abbiamo voluto dare un segnale e ora ecco i risultati». «Possiamo e dobbiamo lavorare insieme - dichiara il presidente di Estra spa, Francesco Macrì - I lavori che sono iniziati qui a Cortona rappresentano un modello di collaborazione tra amministrazioni locali e utilities. Coordinare i lavori vuol dire fornire un servizio migliore ai cittadini in termini di costi, qualità e tempi.

Il Comune di Cortona, Nuove Acque, Centria e con essa Estra hanno dimostrato la validità della condivisione e dell’attuazione di progetti condivisi. I cittadini di Centoia, Fratticciola e Pergo avranno una migliore qualità di servizi essenziali, quelli di Petraia oltre al metano vedranno rinnovata anche la rete idrica.

Centria, da parte sua, ha fatto un investimento molto significativo per il territorio al quale ha aggiunto una promozione altrettanto significativa per i singoli clienti, quale la gratuità per gli allacciamenti».

«Questi nuovi lavori – dichiara il presidente di Centria, Roberto Rappuoli - rappresentano la volontà e la capacità di Centria di essere parte integrante dei processi di sviluppo di un territorio. L’azienda ha investito 4 milioni e 900mila euro per la metanizzazione di una vasta area di questo comune: si tratta di 20,5 chilometri di nuove reti.

Lo ha fatto con convinzione nella certezza di contribuire alla qualità della vita delle persone e a quella del lavoro delle imprese. Lo ha fatto con una visione solidale che ha determinato la campagna degli allacciamenti gratuiti, nella logica della responsabilità sociale d’impresa.

E in una visione di collaborazione istituzionale che ha registrato la sinergia di Centria, Nuove Acque e Comune di Cortona». Alla conferenza stampa ha preso parte anche il presidente di Nuove Acque Carlo Polci che ha dichiarato: «Un intervento importante per la nostra azienda, siamo felici di aver potuto dimostrare che si possono fare opere in sinergia fra più operatori dei servizi pubblici essenziali.

Otteniamo maggiori vantaggi causando minori disagi e generando minori costi, quindi un valore economico importante per l’azienda, ma al contempo la certezza di aver nuovamente ben operato per il miglioramento della qualità della vita, anche per chi abita piccole e limitrofe frazioni come Pietraia».