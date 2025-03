Cortona scenario della moda. Le piazze come set fotografico

Uno shooting fotografico nel cuore della città etrusca. In una Cortona baciata da un sole primaverile una nutrita troupe di lavoro composta da una decina di professionisti ha realizzato una giornata di scatti per la nota catena di moda Terranova. Un’occasione di visibilità per la città resa possibile grazie ad un gancio importante: il fotografo di moda Piernicola Bruno ormai milanese di adozione per motivi di lavoro, ma cortonese doc. "L’azienda, per la quale ho lavorato più volte, mi ha contatto chiedendomi di realizzare una campagna pubblicitaria ambienta in Toscana", racconta il fotografo Bruno. "Mi è venuto naturale proporre Cortona a cui abbiamo abbinato anche una sessione in Val D’Arbia e Val D’Orcia. Mi era già capitato di portare qualche lavoro di moda qui, ma sempre in contesti al chiuso, all’interno di palazzi storici o simili. Questa volta si tratta di un progetto all’aperto e quale migliore luogo se non il centro storico". Sono state scelte le piazze principali e alcuni scorci imperdibili di Cortona. "L’accoglienza è stata ottima, l’amministrazione comunale è stata molto collaborativa e ci ha agevolato molto il lavoro. Abbiamo fatto i primi sopralluoghi qualche settimana fa, perché nel nostro lavoro nulla viene improvvisato". La campagna pubblicitaria realizzata per la moda uomo sarà presentata nei canali ufficiali di Terranova, dal sito web ai social e anche nei maxischermi dei negozi di tutta Italia. "Cortona si presta molto alla campagna che avevamo in mente e siamo molto felici di come siamo stati accolti – conferma la manager di Terranova Alessia Zobel. "Siamo un’azienda nata nel centro Italia, che fa dell’italianità una sua forza. La scelta di borghi come Cortona non è un caso. Non realizziamo immagini classiche e statiche, ma scatti di vita vissuta in contesti che trasudano bellezza e storia e che solo l’Italia è in grado di offrire. I nostri clienti si identificano nei nostri modelli, ragazzi giovani, semplici e puliti che si godono la bellezza di ciò che li circonda". Per Piernicola Bruno questo lavoro in terra cortonese è doppiamente soddisfacente. "Sono legatissimo a Cortona da sempre e anche se il mio lavoro mi porta a girare il mondo questa città il porto tranquillo dove tornare". Il desiderio di promuoverla lo ha portato, appena un anno fa, ad imbarcarsi nell’avventura imprenditoriale di realizzare un "Amaro Cortona" che si sta facendo strada.