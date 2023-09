Cortona, On The Move mette in vetrina Luca Signorelli

Arezzo, 25 settembre 2023 – Le foto delle opere di Luca Signorelli esposte in vetrina nel centro storico della città, per il terzo anno consecutivo si rinnova il progetto di collaborazione fra l’Amministrazione comunale, l’Accademica Etrusca e Cortona On The Move.

L’ iniziativa, partita nel 2021, è mirata a far conoscere attraverso il linguaggio fotografico le collezioni del Museo dell'Accademia Etrusca di Cortona. Le opere prodotte dai fotografi selezionati da «Otm Company» per Cortona On The Move sono esposte per un anno nelle installazioni nel centro di Cortona.

«Attraverso questa iniziativa - spiega la direttrice del festival Cortona On The Move, Veronica Nicolardi - le opere e i reperti esposti all'interno del Museo escono dalle loro teche ed entrano a far parte del tessuto vitale del borgo etrusco. Dopo Mattia Balsamini (Studio Fludd) e Francesco Andreoli, Marina Caneve è la fotografa selezionata per la terza edizione.

Il suo progetto "Cosmo. La cornice rotonda." si inserisce inoltre nel programma di celebrazioni dei 500 anni dalla morte del maestro Luca Signorelli a cui le realtà culturali del territorio, tra cui Cortona On The Move, sono state chiamate dal Comune di Cortona a partecipare in occasione della mostra a lui dedicata».

«Chi arriva a Cortona utilizzando le scale mobili, in cima alla prima tratta si trova di fronte l’immagine di un particolare del “tondo Signorelli”: la città di Cortona tenuta amorevolmente in mano dal suo protettore, san Marco - dichiara Sergio Angori, conservatore bibliografico dell’Accademia Etrusca - Una suggestiva veduta della Città di cinque secoli fa.

Convinti che i musei debbano essere la casa di tutti, l’intento che ci proponiamo è quello di portare le immagini dei tesori del Maec, frutto dei sapienti scatti di prestigiosi fotografi, nei luoghi più frequentati della Città per invogliare residenti e turisti a visitare la “casa” ove essi sono conservati».

«Con questo progetto - dichiara il sindaco Luciano Meoni - otteniamo una valorizzazione e produciamo una ulteriore testimonianza delle iniziative culturali. Al di là della prossima conclusione delle mostre, queste opere continueranno 'a far parlare' di Luca Signorelli e di Cortona On The Move i visitatori della nostra città».