Cortona, maggiore sicurezza idraulica per Terontola

Arezzo, 6 novembre 2023 – Erano stati annunciati questa estate e si concluderanno nei prossimi giorni, i lavori al Rio Cese garantiranno maggiore sicurezza idraulica a Terontola.

Gli interventi sono eseguiti grazie al Consorzio di Bonifica Alto Valdarno e sono partiti dopo le indagini per la caratterizzazione dei sedimenti. Il progetto prevede la «riprofilatura» e la «risagomatura» del corso d'acqua, un lavoro importante per garantire, vista anche la complessa situazione idraulica della Valdichiana, la funzionalità dell'asta fluviale.

Le lavorazioni dovrebbero concludersi nell'arco di una decina di giorni e comportano variazioni al traffico a Terontola. Nella prima fase il cantiere interesserà via Petrarca, nel tratto compreso fra l’incrocio che conduce a piazza Madre Teresa di Calcutta e via Morelli e l’intersezione con la Sr71; nella seconda fase riguarderà il tratto compreso tra l’intersezione che conduce verso via I Maggio e il tratto che conduce a piazza Madre Teresa di Calcutta e Via Morelli.

«Il miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del nostro territorio è una priorità di questa amministrazione comunale - dichiara il sindaco Luciano Meoni - è un tema che va affrontato con la collaborazione degli enti competenti.

In questo caso di Terontola ringrazio per la collaborazione il Consorzio di Bonifica Alto Valdarno, a Camucia invece stiamo per intervenire in via Lauretana per la realizzazione di uno scolmatore grazie a Nuove Acque».