Cortona, la nuova stagione della Piscina Monti del Parterre

Arezzo, 6 giugno 2025 – Arriva l’estate e riapre la piscina Monti del Parterre, l’impianto comunale gestito dall’associazione «4Ever Sport» è pronto per tornare ad accogliere cittadini e visitatori.

Sabato 7 giugno la piscina sarà di nuovo aperta, il calendario prevede la possibilità di accedere ogni giorno dalle 9 alle 19, con tariffe ridotte per i residenti nel territorio comunale di Cortona e un costo del biglietto ulteriormente agevolato per persone con disabilità.

La piscina Monti del Parterre è stata riaperta nel 2024 e il prossimo 5 luglio festeggerà un anno dalla riattivazione. «La riapertura di questo impianto - dichiara il sindaco Luciano Meoni - è stata un’operazione sulla quale c’è stato il massimo impegno da parte dell’Amministrazione comunale, ringrazio il gestore che già nella precedente stagione estiva ha dimostrato capacità e visione per gestire e investire nella riqualificazione della struttura».

«Siamo lieti di tornare ad accogliere visitatori, turisti e appassionati di nuoto - dichiara Riccardo Bianchi di 4Ever Sport - ringraziamo tutti coloro che già nella scorsa stagione ci hanno dato fiducia, scegliendo questo posto per trascorrere momenti di relax e di sport.

Quest’anno ci sarà la novita del campo da calcetto (completamente ripristinato) e nel nostro calendario proporremo anche dei servizi di campi solari per le famiglie con un programma ‘multisport’, grazie all’accordo che abbiamo trovato con i campi da tennis, saremo in grado di proporre, oltre allo spazio in acqua, lezioni di tennis e di atletica».

La piscina comprende un’area ove è possibile consumare i prodotti acquistati nello spazio ristoro, per raggiungerla occorre fare riferimento all’indirizzo via Palazzone 170/B - Cortona, per informazioni è possibile telefonare al 3203369664.