Cortona Comics, ci siamo Debutto a tutto fumetto

di Luca Amodio

CORTONA

Tutto pronto per la prima edizione di Cortona Comics. Il taglio del nastro è in programma domani alle 10,30, al centro convegni Sant’Agostino. Poi si parte subito con il primo fine settimana all’insegna del fumetto. Ecco aperta la mostra con i disegni di Giorgio Cavazzano, poi giù il sipario per la "Artis Alley" dove tantissimi autori accoglieranno il pubblico per dedicare libri, fare sketch, selfie o acquistare una "commission", un disegno originale creato ad hoc per l’occasione.

Apre anche Fumettopoli, dove sarà possibile acquistare fumetti, giochi e riviste in tema "Comics". Al piano superiore del chiostro sarà attiva l’"AreaGames" con giochi da tavolo, miniature e carte da collezione. Altro spazio è la "Self Area", dedicata al fumetto autoprodotto, un’area espositiva e creativa, per realtà che realizzano e stampano i propri fumetti liberamente.

Alle 12,30 sarà il momento della tavola rotonda "Disney: ieri, oggi e domani" con alcune importanti firme, come Marco Gervasio, Andrea Freccero e Stefano Intini. Sabato mattina aprirà anche, a Palazzo Ferretti, la mostra di Marco Santucci e Maria Laura Sanapo "Due cortonesi alla conquista del mondo". Tante le attività anche nel pomeriggio. Alle 17 in programma un’edizione straordinaria di "Papersera", realizzata dal fans club ufficiale del mitico periodico del mondo dei cartoon. Alle 18, ci sarà poi la consegna del premio "Jac d’Oro" alla carriera di Giorgio Cavazzano. La prima giornata si conclude con la cena di gala alla Fortezza del Girifalco con l’intrattenimento del doppiatore di cartoni, Pietro Ubaldi e "Deejay set cartoon" con Michele D. Giotto. Nell’occasione verrà inaugurata la mostra "Click&Strip - Strappi sul fumetto d’autore".

Domenica Cortona Comics fa il bis e riapre con tutte le attività alle 10,30. Il primo ospite è Vincenzo Federici disegnatore delle "Ninja Turtles". Si prosegue alle 15 con la presentazione delle attività della scuola internazionale Comics di Firenze. Altro fumettista ospite del salotto è Massimiliano Frezzato, alle 15,30 con il talk "Padrone di niente e schiavo di nessuno", alle 17,30 protagonista Davide Barzi con "Le mille storie". Alle 18,30 spazio al salotto di Pietro Ubaldi con "Le mille voci della Tv", insieme a Domenico Monteforte per l’assegnazione dei "Salami di Jacovitti".