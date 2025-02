Cortona, apre il bando integrativo per alloggi di edilizia residenziale pubblica

Arezzo, 3 febbraio 2025 – Da oggi è aperto il bando di concorso integrativo per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria, nel Comune di Cortona.

«L’Amministrazione comunale di Cortona invita coloro che sono già presenti in graduatoria e coloro che non hanno presentato istanza ma che hanno necessità ad aderire a questo bando - dichiara Lucia Lupetti, assessore alle Politiche sociali - l’obiettivo è quello di monitorare il fabbisogno di alloggi di edilizia pubblica e di ottenere una fotografia aggiornata della situazione sul proprio territorio, in modo da dare risposte sempre più eque».

Le domande potranno essere inoltrate fino al 3 aprile 2025, compilando l’apposito modulo online all’indirizzo https://www.comune.cortona.ar.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/richiedere-assegnazione-alloggio oppure utilizzando il modulo di domanda cartacea scaricabile dal sito web del Comune di Cortona o reperibile all’ Ufficio Servizi sociali in via Scotoni snc, a Camucia.

Al bando possono partecipare sia nuovi soggetti interessati all’assegnazione di un alloggio, sia coloro i quali - già presenti nella graduatoria definitiva relativa al bando generale 2022 - abbiano interesse a far valere condizioni diverse.