Corso, San Francesco e via Ricasoli. Da domani i lavori

Da domani lavori stradali con modifiche a sosta e circolazione. In centro storico, 24 ore su 24, fino all’8 marzo restringimento della carreggiata di piazza S.Francesco, fino a al 14 marzo restringimento di Corso Italia, fino al 22 marzo divieto di sosta e senso unico alternato in via Ricasoli. Fino all’8 marzo divieto di sosta e restringimento di carreggiata in via Fabroni. Fino al 20 marzo, 24 ore su 24, senso unico alternato nella S.P. 43 della Libbia. Fino al 17 giugno, divieto di sosta a S.Fabiano.