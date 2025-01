Corsa e rally nel deserto. La sfida estrema di tre atleti e l’omaggio del Comune

di Sonia FardelliBIBBIENATre super atleti bibbienesi protagonisti in importanti sfide nel deserto. Ricevuti in Comune da sindaco e assessore allo sport Elena Ristori, Roberto Fabbri e Massimiliano Guerrini. Esperienze uniche e grandi imprese nel deserto per superare i propri limiti, per ritrovarsi integri nella propria resistenza e per imparare ad affrontare anche la solitudine. Una sfida estrema per provare "come va a finire". Elena Ristori a 53 anni è andata a Tembaine lo scorso ottobre per una 100 chilometri nel Sahara per sfidare la sua resistenza nella corsa, che ha concluso con una costola rotta.

È stata la voglia di continuare a coltivare una passione nata circa 9 anni fa grazie all’amico Fabrizio Piantini, che l’ha portata ad affrontare la sua prima maratona. "Ho realizzato un sogno e credo che non ci sia cosa più bella per un essere umano riuscire a fare questo nella vita - dice Elena Ristori - Ringrazio i miei figli e mio marito perché senza il loro aiuto nelle cose di tutti i giorni, non sarei riuscita a fare quello che ho fatto".

Roberto Fabbri, pluricampione in alcune discipline ciclistiche nazionali e internazionali per la Fantic, ha partecipato al Tembaine Desert Rally, un’avventura unica nel deserto tunisino, una gara oltre i limiti che combina la passione per le ebike con un formato di gara innovativo, ovvero il rally. Fabbri ha superato alla grande le prove speciali, con una ruota malandata e dieci ore al giorno di sacrifici. E nell’ultima tappa ha ottenuto un bellissimo secondo posto.

Dal suo team è partita la proposta di un rally simile nelle Foreste casentinesi. Massimiliano Guerrini, 54 anni imprenditore di Bibbiena, è tornato alla Africa Eco Race, la ex Parigi-Dakar. Da sempre appassionato di moto, già tre anni fa tentò questa impresa da 6000 chilometri di prove speciali, 12 tappe e l’attraversamento di quattro Paesi. La sua terza volta nel deserto è stata un successo, con una vittoria nonostante la rottura della catena. Tra pochi giorni partirà per un’altra gara a Abu Dhabi.