Corsa contro la fame. Il progetto nelle scuole

Si chiama "Corsa contro la fame" un progetto didattico, sportivo e solidale più grande al mondo, giunto in Italia alla nona edizione e patrocinato, anche quest’anno, dal CONI promosso all’interno degli istituti scolastici contro la lotta alla fame e alla malnutrizione giovanile. Sono oltre 1.600 le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado che hanno scelto di aderire a un evento di sensibilizzazione e di sport e, tra queste, anche l’istituto comprensivo Raffaello Magiotti di Montevarchi che fa parte di un movimento complessivo di 220 mila studenti "podisti" all’interno di 700 comuni italiani. Nelle scorse settimane, l’organizzazione ha avviato un percorso didattico di sensibilizzazione in aula: più di 7.000 ore di incontri sono state tenute dagli operatori di "Azione contro la Fame" con l’obiettivo di illustrare ai più giovani le cause strutturali e le conseguenze della fame, una piaga contemporanea che colpisce oltre 783 milioni di persone nel mondo. Finita la prima fase di formazione i ragazzi si mobilitano e diventano parte attivo del progetto coinvolgendo familiari, vicini di casa o amici i quali potranno fare delle promesse di donazione per ogni giro che lo studente si impegnerà a percorrere il giorno della corsa. Con il proprio impegno i ragazzi potranno sostenere la lotta alla fame e alla malnutrizione infantile del mondo. La corsa si terrà mercoledì 8 maggio in Piazza della Repubblica a Montevarchi dalle 10 alle 12. Più saranno i giri, più sarà l’impegno e maggiori, conseguentemente, le donazioni verso le persone meno fortunate.

Massimo Bagiardi