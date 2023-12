Corruzione, il saggio di Raffaele Cantone alla Feltrinelli

Settimana di grandi presentazioni per la Libreria Feltrinelli Point di via Garibaldi ad Arezzo. "Iniziamo oggi martedì in libreria con Raffaele Cantone, venerdì 8 doppio appuntamento a Castiglion Fiorentino con Franco Berrino e Marco Imarisio e domenica alle 17.30 al Circolo Artistico arriva Carl Safina per Arezzo Science Lab" dice Gabriele Grazi. Si parte oggi con la presentazione alle ore 18 alla libretia di via Gribaldi del libro di Raffaele Cantone "Corruzione", prevenire e reprimere per una cultura della legalità. Ne discute con l’autore il professor Enrico Carloni, Direttore Lepa centro studi dell’Università di Perugia. Introduce la professoressa Michela Gnaldi dell’Università degli studi di Perugia.

Raffaele Cantone è un magistrato e saggista italiano, dal 27 marzo 2014 al 23 ottobre 2019 è stato presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione. Dal 17 giugno 2020 ricopre la carica di Procuratore della Repubblica a Perugia, a seguito della nomina da parte del Csm. L’attenzione dell’opinione pubblica e della classe dirigente nei confronti della corruzione fa registrare un andamento oscillante. Negli anni di ‘Mani pulite’ sembrava essere il problema per eccellenza del nostro Paese. Oggi invece riscuote scarsa risonanza sui media, inducendo a pensare che il fenomeno sia stato ridotto a male marginale ed eccezionale.